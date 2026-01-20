Känner du ett extra motstånd att börja jobba efter ledighet? Du är inte ensam. Så kallad måndagsångest är ett vanligt begrepp som gör att vi drar oss för att börja arbeta, trots att vi gillar vårt jobb. Handelsnytts Anni Alm berättar vad forskning säger om detta fenomen. Vi pratar även med Tobias och Henrik som jobbar på Lantmännen Maskin i Malmö som blev årets arbetsplats i handeln om hur man fixar trivseln på jobbet.