Nyutbildad undersköterska tar strid för bättre öppettider i förskolan: ”Jag ger mig inte”

Att det är svårt att arbeta i Sveriges vanligaste yrke och samtidigt vara förälder har Marika Sandin Ekbäck märkt inför sin första anställning som undersköterska.

För att hinna till jobbet skulle hon behöva lämna barn på förskolan innan den öppnat.

– Jag tycker att det är förjäkligt rent ut sagt. Och det blir alltid vi kvinnor som tackar nej till jobb eller går ner i tid eftersom männen fortfarande ofta tjänar mycket mer. Det är sjukt att det fortfarande ser ut så här år 2026, säger Marika Sandin Ekbäck.

Hinner inte till jobbet

Hon tog examen som undersköterska precis före jul och har fått jobb på intensivvårdsavdelningen på Höglandssjukhuset i Eksjö, där hon också gjorde sin praktik.

Problemet är att Marika Sandin Ekbäck bor i Tranås knappt fem mil därifrån och att förskolan öppnar klockan 06.00. Morgonpasset startar 06.45.

– Eftersom vi kommer att behöva pussla så in i bängen för att klara kvällar och nätter vore det så himla skönt att bara kunna lämna på förskolan innan jag jobbar vanligt dagpass, säger hon.

Marika Sandin Ekbäck och hennes man, som delvis arbetar borta i veckorna, har tre barn, två grundskolebarn och ett som fortfarande går i förskolan.

Det skulle räcka att förskolan öppnade en kvart tidigare för att hon skulle hinna köra till Eksjö, parkera och byta om före arbetets start.

– Varför ska alla andra jobba tidigt och sent, men inte förskolepersonalen? Det hade underlättat för så många människor, säger Marika Sandin Ekbäck.

Lämnat förslag till kommunen

För att få förändring har hon skickat in ett medborgarförslag om utökade öppettider för förskolan till Tranås kommun.

Kommunens förskolechef Heléne Olofsson säger till Tranås tidning, som var först att skriva om Marika Sandin Ekbäck, att det inte finns någon stor efterfrågan på utökade öppettider i kommunen:

– Det handlar om resurser. Utökar vi öppettiderna blir det sämre med resurser när vi har som mest barn, därför har vi varit restriktiva med det, säger Heléne Olofsson till Tranås tidning.

”Jag tänker inte ge mig”

Även om kommunen avslår Marika Sandin Ekbäcks medborgarförslag tänker hon fortsätta strida för öppettiderna:

– Då går jag vidare till Kammarrätten. Jag tänker inte ge mig. Jag vill slippa känna stress och ont i magen. Det är klart att det inte föds barn när man inte kan jobba och ha dem på förskolan sedan.