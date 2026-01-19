Ny pensionsålder slår hårdast mot kvinnor – det här behöver du veta 

1 Vad är det nya i pensionssystemet 2026?

Från 1 januari 2026 införs det nya begreppet riktålder. Riktåldern är en pensionsålder som anpassas till hur länge svenskarna i genomsnitt förväntas leva.

67 år är den nya riktåldern som styr när du tidigast kan få garantipension och bostadstillägg. Riktåldern ersätter tidigare pensionsålder som var 66 år.

1 januari det året då man fyller 68 år sänks skatten på pensionen. Tidigare gällde samma året då man fyller 67 år.

sänks skatten på pensionen. Tidigare gällde samma året då man fyller 67 år. Vid 64 år kan kan man tidigast börja ta ut inkomstpension och premiepension. Tidigare gällde 63 år.



2 Vilka påverkas mest av förändringen?

Alla som är födda 1960 och senare berörs. Men enligt Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman är det främst låginkomsttagare och kvinnor som tvingas gå i pension senare.

– De som är beroende av garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg kommer att behöva skjuta upp sitt pensionsuttag till den nya åldersgränsen 67 år.



Har man sjukersättning eller a-kassa avslutas dessa automatiskt när man 67 år. Många andra kommer att kunna pensionera sig vid 64, tror Håkan Svärdman.

IF Metalls ordförande Marie Nilsson kallar höjningen av pensionsåldern ”ett enormt svek mot Sveriges arbetare”. I en debattartikel pekar hon tillsammans med förbundets vice ordförande på att den ökade medellivslängden framför allt gäller tjänstemän. ”Industriarbetare dör i genomsnitt tidigare och tvingas gå i pension tidigare på grund av sina omständigheter och sitt arbete” skriver de.

3 Får man lägre skatt om man fortsätter jobba efter riktåldern?

Ja. Den som jobbar och inte tar ut pension betalar bara 8 procent skatt på inkomster under 360 000 kronor per år. Ändå råder Håkan Svärdman de flesta som jobbar efter riktåldern att samtidigt ta ut pension.

– Om du skjuter upp pensionsuttaget ett år får du ett par tusen kronor mer i månaden. Men det tar nästan 20 år att hämta hem vinsten av det.

Håkan Svärdman påpekar att ingen vet hur länge man lever eller vad man orkar de åren.

– Då är det bättre att vara ”jobbonär” och lägga undan pensionspengarna du får ut samtidigt som du jobbar.

4 Ändras andra åldersgränser samtidigt med riktåldern?

Ja, vissa. Rätten att få sjukersättning och a-kassa följer riktåldern och gäller nu alltså till 67 år. I framtiden föreslås las-åldern vara riktåldern plus två år. Till denna ålder (i dag 69 år) har en arbetstagare rätt att vara kvar i sin anställning.

Gränsen för kollektivavtalad tjänstepension har däremot inte hängt med. För de flesta anställda upphör inbetalningarna vid 65 år. Samma gräns gäller för avgångsbidrag för den som blir arbetslös. Här behöver fack och arbetsgivare förhandla om förlängning.

5 Är det inte dålig tajming att låta en hel årskull vänta ett år med att gå i pension, med tanke på att arbetslösheten är hög? Många som går utan jobb väntar ju på att gamlingarna ska lämna plats?

Höjningen av riktåldern ökar utbudet av arbetskraft, och spås höja sysselsättningen med drygt 1 procent. Nationalekonomen John Hassler säger att sådana åtgärder allra helst bör genomföras i högkonjunktur när det är stor efterfrågan på folk som jobbar. Ändå borde tidpunkten inte ändras, anser han.

– Pensionssystemet behöver långsiktigt stabila regler och skulle inte gynnas av att förändringen skjuts upp.

Den uppmätta arbetslösheten kan enligt John Hassler öka något, men främst på grund av att äldre arbetslösa får vänta längre på att bli pensionärer.

Håkan Svärdman säger att den faktiska arbetslösheten knappast ökar för att äldre jobbar längre. Tvärtom gynnar det även de yngre.

– När de äldre jobbar kvar konsumerar de tjänster som produceras av yngre, exempelvis på restaurangbesök.

6 Hur ska man som blivande pensionär förhålla sig till ändringarna?

Det viktigaste är att ha koll på sin egen riktålder, anser Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten. Hon råder alla att logga in på myndighetens sajt eller minpension.se för att få koll på sin framtida pension.