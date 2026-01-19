Expertens spartips: sluta vara fattig

I dag börjar årets fattigaste vecka. Efter julens alla inköp, extramåltider till jullediga barn, aktiviteter och, för många, resor runt till nära och kära börjar stålarna tryta.

Och som om inte det vore nog bombas vi nu med reklam om reor, extrapriser och just nu-priser som lockar. Second hand-appar och grupper går på högvarv. Många felköp att sälja av, mycket nya prylar att köpa in.

Går inte att sluta handla mat

Som ett brev på posten kommer de sedan, experternas spartips. De, inte sällan välkammade bankanställda privatekonomer, uppmanar till så kallade köpstopp, att laga matlåda (Hanna Fribergs ick till trots) och sälja av saker av värde som ligger och skräpar hemma.

Om du mot förmodan är så fattig att du varken har planerade inköp på gång, inte ägnat utelunch en tanke eller för den delen äger prylar att sälja är det däremot rätt dåligt med tips.

Spartipsen känns rätt… tja, off. Men eftersom det är så här det låter numera tänkte jag ta tillfället i akt att ge några lite ärligare, om än lite förnumstiga tips till dig som har lite ont i magen inför kommande lön.

Fem konkreta privatekonomiska tips

🤑 Ha rika föräldrar

Det visar sig att välstånd, rikedom, socioekonomisk status eller vad man nu väljer att kalla det går i arv. Den sociala rörligheten vi inbillar oss finns i Sverige är inte allt så utbredd som de kan låta när American Dream-liberala ”lyckade” människor beskriver sin ”resa”. Lite svårt att fixa i efterhand, men men…

🏘️ Köp lägenhet/ hus för ett par år sedan

… helst redan på 70-talet.

Många av dem som var tidigt ut på bostadsmarknaden är i dag miljonärer. Föräldragenerationen i villa cashar in. Har du undrat hur en del av dina vänner har råd att bo som de gör? Se punkt 1.

🚌 Gör en klassresa

Ett lite luddigt tips, måhända. Kristallklara är dock de klyftor som skiljer arbetarklassen från andra löntagare. Sämre mående i både kropp och käft, sämre arbetsmiljö. Ingen eller ytterst lite makt över arbetstiden, övervakning, mätning eller tidtagning på arbetsuppgifter och betydligt tidigare död.

Detta tips är egentligen inte särskilt bra för samhället. Yrken som visat sig vara direkt farliga är ofta samhällsbärande. Men vad hjälper det vecka 4 i Ulf Kristerssons Sverige?

💰 Spara på börsen

Indexfonder sägs vara kanon, fondrobotar likaså. Har du varit arbetslös, haft låg lön, lagt pengar på att ta dig in på den där bostadsmarknaden, varit föräldraledig eller tvingats jobba deltid? Tough luck.

👶 Var ihop och ha inte barn

Det kan kännas rikt att skaffa barn, men ur ett privatekonomiskt perspektiv är det en smärre katastrof. Man ska ha kläder, som ungarna växer ur direkt, för alla säsonger. Det behövs mer boyta (in this economy!). Mer käk, förskola, fritidsaktiviteter och veckopeng. För att inte tala om hur dyr julen blir.

Om det ens behövs fler barn verkar vara en vattendelare. De som anser att Sverige behöver svenska ungar och inga andra bör genast se över detta.

Så där ja. Följ råden ovan och du klarar januari, och livet, galant. Misslyckas du beror det troligen på att du började på fel sida klasspyramiden. Bättre lycka nästa gång!