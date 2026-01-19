Driftteknikern Ola väcker intresse på LinkedIn: ”Helt ofattbart att det spridit sig så fort”

Hur kom det sig att du började göra inlägg om jobbet på LinkedIn?

– De flesta drifttekniker jobbar ofta bakom kulisserna med saker som inte syns. Min uppfattning är att det är väldigt oklart för allmänheten vad en drifttekniker arbetar med så jag ville försöka förmedla en bild av vad jag gör på jobbet och samtidigt nätverka med andra. Samtidigt har fastighetsbranschen ett stort behov av kompetenta drifttekniker och fastighetstekniker så det är bra att så många som möjligt får upp ögonen för yrket.

Vad handlar dina inlägg om?

– Det är som en dagbok om min arbetsvardag. Jag sköter all värme, ventilation och varmvatten på förskolor, skolor, brandstationer och specialbyggnader som vattentornet svampen i Örebro. Mina inlägg handlar om vilka utmaningar jag möter dagligen och hur jag försöker lösa problemen genom felsökning. Det är många som uppskattar att de får se lite tips och trix som de själva kan ha nytta av.

Vill du berätta om ett inlägg du minns särskilt?

– Ett inlägg handlade om ett värmerör som frusit sönder så allt vatten hade gått genom taket i en tvättstuga i ett hyreshus. Det var minus tolv grader ute och hela huset saknade värme, varmvatten och ventilation. Givetvis var det en fredag men vi fick ihop det och åtta timmar senare var systemet i gång igen.

Hur många följare har du och vilka är de?

– Jag har över 200 000 visningar på inläggen. De allra flesta som läser inläggen arbetar inom fastighetsbranschen och jobbar som drifttekniker, fastighetstekniker, förvaltare eller inom energi. Många av läsarna är driftteknikerstudenter som hör av sig med frågor om yrket.

Vad är roligast med att göra inläggen?

– Jag får väldigt mycket tillbaka i kommentarerna, jag får lösningar, positiv feedback och nya infallsvinklar. Så länge jag känner att det ger mer än det tar så kommer jag fortsätta. Det är helt ofattbart att det har spridit sig så jättefort på bara ett halvår.