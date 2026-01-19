Artikeln i korthet De nya a-kassereglerna innebär en nedtrappning av ersättningen vilket påverkar fackens inkomstförsäkringar som också följa dessa nivåer.

Elektrikerförbundet är kritiska och kallar det ”sketkasst”.

Värst är det för den som hade en inkomst på 34 000 kronor i månaden eller lägre. De får ingen ersättning alls från inkomstförsäkringen.

De nya a-kassereglerna började gälla 1 oktober förra året.

Reglerna innebär bland annat en sänkning av ersättningen i en trappa från 80 procent av den tidigare inkomsten de första 100 dagarna till 70 procent dag 101-200 och sedan 65 procent dag 201-300.

Därefter tar ersättningen från a-kassan slut.

Den högsta ersättningsbara inkomsten är numer 34 000 kronor. A-kassan ersätter 80 procent av den de första 100 dagarna.

Många elektriker tjänar dock mer än så, och i medlemsavgiften till facket ingår en inkomstförsäkring som täcker mellanskillnaden från a-kassans ersättning upp till 80 procent av den tidigare inkomsten i hundra dagar.

Inkomstförsäkringen måste följa tidsgränserna

Därutöver kan medlemmarna teckna ett frivilligt tillägg för ytterligare 200 ersättningsdagar.

Men tidigare gällde att fackets inkomstförsäkring täckte upp gapet mellan a-kassans ersättning och den tidigare inkomsten så att den försäkrade fick 80 procent av den tidigare inkomsten fram till dag 200.

Därefter sänktes ersättningen från försäkringen till 70 procent av den tidigare inkomsten.

Nu går nedtrappningen snabbare och även fackens inkomstförsäkringar måste följa med a-kassans sänkning av ersättningsnivån, så att även de följer 70 procents-, och 65 procents-gränserna.

– Jag tycker att det har varit för tyst om den här förändringen. Men om våra medlemmar ute på arbetsplatserna börjar snacka om detta, och även till sina chefer, så kan det hända någonting, säger Michael Benthin, försäkringsansvarig ombudsman i Elektrikerförbundet, och fortsätter:

– Och det kommer nog börja mullra i leden när allt fler arbetslösa ser hur jävla dåligt det har blivit.

Så många elektriker var arbetslösa I oktober 2025 var 654 elektriker öppet arbetslösa, 447 i program, 20 deltidsarbetslösa och 66 stycken hade en tillfällig timanställning. Allt enligt Arbetsförmedlingens statistik. Läs mer

Ingen ersättning för inkomster på 34 000

Men än värre är det för den som hade en inkomst på 34 000 kronor i månaden eller lägre. De får ingen ersättning alls från inkomstförsäkringen.

– Det handlar framförallt om våra kompisar i andra förbund där de inte tjänar lika mycket, de blir hårt drabbade av det här nya systemet, för de ska då leva på a-kassans nedtrappning av sin redan låga lön, säger Michael Benthin.

De flesta förbund har en inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften, därutöver ett frivilligt tillägg för medlemmarna att teckna ytterligare dagar.

I Elektrikerförbundets fall gäller 100 dagar som ingår i medlemsavgiften, samt ytterligare 200 dagar som medlemmen kan teckna därutöver. Kostnaden för medlemmen beror på vilken inkomst hen vill teckna.

Numer gäller för alla förbund att ett tak måste sättas på den försäkrade inkomsten.

Elektrikerförbundet har satt ett tak på en månadsinkomst på 80 000 kronor för försäkringen som ingår i medlemsavgiften, medlemmar kan försäkra sig ytterligare hos Folksam för inkomster upp till 160 000 kronor, vilket är samma tak för alla förbund.

Seko har ett tak på en miljon

– Vi var tvungna att sätta en siffra. Förut behövde vi inte ha någon, men nu var vi tvungna. Vi har väldigt få medlemmar som tjänar mer än så. Därför satte vi den siffran, säger Michael Benthin.

Inkomsttaket för den försäkring som ingår i medlemsavgiften varierar mellan förbunden. Kommunal har ett tak på 45 000 kronor i månaden och Seko en miljon.

– Vi har det högsta möjliga taket med anledning av att vi organiserar både arbetare och tjänstemän i våra medarbetaravtal. Enskilda medlemmar kan därför ha en hög lön, kommenterar Sekos kommunikationschef Jonas Pettersson Sekos tak.

– Då detta är en försäkring som ingår i medlemsavgiften så har summan 45 000 kronor bestämts för att medlem ska se den som en relevant förmån i medlemskapet, kommenterar Sara Österberg, Kommunals presstjänst.

Månadslön 50 000 kronor: Dag 1-100 Ersättning a-kassan: 27 200 Inkomstförsäkring: 12 800 Totalt: 40 000 Dag 101-200 Ersättning a-kassan: 23 800 Inkomstförsäkring: 11 200 Totalt: 35 000 Dag 201-300 Ersättning a-kassan: 22 100 Inkomstförsäkring: 10 400 Totalt: 32 500 Läs mer

Månadslön 40 000 kronor: Dag 1-100 Ersättning a-kassan: 27 200 Inkomstförsäkring: 4 800 Totalt: 32 000 Dag 101-200: Ersättning a-kassan: 23 800 Inkomstförsäkring: 4 200 Totalt: 28 000 Dag 201-300: Ersättning a-kassan: 22 100 Inkomstförsäkring: 3 900 Totalt: 26 000 Läs mer

Månadslön 34 000 kronor: Dag 1-100 Ersättning a-kassan: 27 200 Inkomstförsäkring: 0 Totalt: 27 200 Dag 101-200 Ersättning a-kassan: 23 800 Inkomstförsäkring: 0 Totalt: 23 800 Dag 201-300 Ersättning a-kassan: 22 100 Inkomstförsäkring: 0 Totalt: 22 100 Läs mer

Siffrorna gäller före skatt, och för de arbetslösa som uppfyller villkoren för full ersättning.