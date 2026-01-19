Byggarbetare föll nio meter och dog – jobbade utan fallskydd

Dödsolyckan skedde på en byggarbetsplats i Karlstad i augusti förra året, och har nu utretts av Arbetsmiljöverket.

Utredningen visar att säkerheten på byggarbetsplatsen brast rejält.

Mannen som föll jobbade utan personlig fallskyddsutrustning, och dessutom saknades det fasta fallskydd som skulle ha funnits där han stod och arbetade.

Arbetsgivarens ansvar tydligt

Reglerna är enkla: jobbar man mer än två meter upp i luften ska arbetsgivaren se till att fallrisken är ordentligt förebyggd.

Det ska i första hand göras med gemensamma skydd, som räcken eller arbetsplattformar. Finns inte det, måste varje arbetare ha egen fallutrustning som sitter fast på ett sätt som förhindrar att man faller.

Vid olyckan föll mannen ungefär nio meter – alltså långt över gränsen där skydd är ett krav.

Myndigheten slår också fast att det inte funnits några skäl till att göra några undantag i reglerna för byggarbetsplatsen.

Därför är det ingen tvekan om att arbetsgivaren har brustit i sina skyldigheter – vilket gör att Arbetsmiljöverket nu kräver att företaget betalar 50 000 kronor i sanktionsavgift.

Polisen arbetar också parallellt med en förundersökning om arbetsmiljöbrott efter dödsolyckan.