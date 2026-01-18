Artikeln i korthet En man i 35-årsåldern skadades allvarligt på en återvinningscentral när han blir klämd mellan en grävmaskinsklo och ett staket. Detta skedde efter ett missförstånd med en 19-årig maskinförare, som missbedömde situationen och råkade krossa mannens arm.

Maskinisten trodde att området var tomt när han skulle dumpa en sopsäck, men 35-åringen stod kvar och försökte ta emot den.

I oktober 2023 besöker en man i 35-årsåldern Bunkeflostrands återvinningscentral utanför Malmö tillsammans med en kollega. De ska slänga sopor från jobbet, bland annat en sopsäck med träbitar i.

I stället för att tömma sopsäckens innehåll i containern för träavfall slänger de ner hela påsen – som är gjord av plast.

Då säger en maskinist som jobbar på återvinningscentralen åt dem att de inte får slänga plast i träåtervinningen. Han plockar upp sopsäcken ur containern med en grävskopa för att de båda männen ska tömma den och sortera rätt.

Armen krossas av grävskopan

Då uppstår ett missförstånd.

Maskinisten, som vid tillfället är 19 år gammal, tänker att han ska dumpa den tunga sopsäcken på kajen och att de båda männen har flyttat på sig. Men 35-åringen står kvar. Han uppfattar det som att han ska ta emot säcken från grävskopans klo med handen.

I stället blir han klämd mellan staketet intill containern och den två meter långa metallklon. När maskinisten öppnar klon för att dumpa säcken krossas mannens arm.

Skriker på maskinisten att stoppa

I förhör berättar 35-åringen att han skriker ”stopp” flera gånger innan maskinisten hör honom och stänger av grävsmaskinen. Han ser genom jackan att armen är skadad och blöder mycket.

”Killen som körde grävmaskinen sprang ut och var ledsen. Var väldigt rörd och började gråta till och med”, säger den skadade mannens kollega i förhör med Polisen.

35-åringen åker ambulans. På sjukhuset konstateras att han brutit armen och han opereras för sina skador.

19-åringen nekar till brott

Maskinisten nekar till brott. Han menar att han sagt åt de båda männen att flytta på sig när han ska plocka upp sopsäcken med grävskopan.

”Målsägande har gjort fel och jag har gjort rätt. Han har varit på mitt arbetsområde och där ska ingen annan vara med händerna och greja. Det är det helt enkelt”, säger han i förhör.

Nu har maskinisten dömts till vållande av kroppsskada. Tingsrättens bedömning är att han begått gärningen av oaktsamhet – och att han borde ha haft ett större säkerhetsavstånd till 35-åringen.

Den 19-åriga maskinisten döms till 40 dagsböter om 350 kronor. Straffet förmildrades av hans unga ålder.