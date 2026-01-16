Sparkonsulterna gör välfärdens personal sjuk

I dagarna kom Försäkringskassans årliga rapport över svenska löntagares sjuktal. I snitt var 200 000 människor sjukskrivna varje dag. Det innebär att sjukskrivningarna minskat lite grann från föregående år, men siffrorna är fortsatt historiskt höga.

Stress och psykisk ohälsa kopplad till långvarig stress är den vanligaste orsaken till långa sjukskrivningar. Välfärdsarbetare inom skola, omsorg och vård är kraftigt överrepresenterade i statistiken.

Anledningen: pressad arbetsmiljö med mer administration, mer spring och färre kollegor.

Kostnaderna ska ner

Och värre ska det bli – i alla fall om Sveriges kommuner får bestämma.

För i en ny granskning från Kommunalarbetaren visar det sig att hela 147 svenska kommuner anlitat så kallade sparkonsulter. Deras uppdrag är att gå igenom kostnader för de olika verksamheterna kommunerna ansvarar för.

Och målet, tja, det är att kapa dem.

Å ena sidan kommer inte agerandet som någon överraskning. Kommunernas ekonomier är hårt pressade. Inflationen kom och med den ökade kostnader.

Effektivisera, hälsar politikerna

Regeringen har inte velat kompensera för dessa. Jobba smartare, hälsar finansminister Svantesson.

Alternativen kommunerna lämnas med är att antingen dra ner på personal och verksamhet eller att höja skatten.

Eller, det borde vara alternativen. I dag verkar det nya normala vara att effektivisera. I praktiken är det en nedskärning av allt – utom arbetsbelastningen för personalen.

Facken inom välfärden larmar

Det handlar om delade turer och minutstyrning för undersköterskan. Om större barngrupper i förskolan. Om uppsagda elevassistenter trots stök i klassrummen.

Om antalet anställda under varje chef. Om vikarier och annan personalplanering som utgår ifrån budgetdokument snarare än verkligheten.

Facken inom välfärden har larmat. De varnar för en välfärd i kris och om hur människor med viktig utbildning och erfarenhet flyr branscherna för att de helt enkelt inte orkar mer. Om sjukskrivningarna och dess effekter för kollegorna som blir kvar.

Skitvillkor gör folk sjuka

Verksamheterna klarar helt enkelt inte av att leverera god vård och omsorg. Elever lämnas utan stöd och hjälp. Barn tvingas vänta på både toabesök och en axel att gråta ut vid. Äldre lämnas ensamma att dö.

Försäkringskassans expert säger ju själv att de skenande sjuktalen inom dessa yrkesgrupper beror på skitvillkor. Försämringar över tid.

Både löntagarna, myndigheterna och tja, alla som känner någon som arbetar i eller nyttjar välfärden vet att så är fallet. Men när Kommunalarbetaren frågar uppger konsulterna att de inte pratar med personalen.

De goda nyheterna är att det faktiskt går att behandla stressrelaterade sjukdomar och komma tillbaka till jobbet. De dåliga är att regeringens ovilja att stötta kommunerna ekonomiskt inte lämnar dem med andra alternativ än att administrera nedskärningar.