Januari brukar vara årets fattigaste månad, men när februarilönen kommer kan de anställda på Gekås varuhus i Ullared fira extra mycket i år.

Gekås försäljning slog rekord förra året och det innebär att även de anställda får rekordmycket pengar i bonus.

Bonusen, eller premien som den kallas på Gekås, landar på 12 kronor per arbetad timme, vilket är maxbeloppet i bonusprogrammet. Det innebär nästan 24 000 kronor för en heltidsanställd.

Miljonbelopp

– Alla anställda här tycker att det är jättebra att vi får de här extra pengarna när företaget går bra, säger Denice Andersson, som är klubbordförande för Handels på Gekås.

Att det skulle bli rekordutdelning stod klart när försäljningssiffrorna för december blev klara, men själva pengarna kommer först på februarilönen.

Totalt handlar det om 27,5 miljoner kronor som företaget betalar ut till sina anställda, inklusive sociala avgifter.

– Jag har aldrig betalat ut så mycket premie någonsin, säger Gekås vd Patrik Levin till Hallands nyheter som var först att rapportera om bonusen.

”Betala lån och krediter”

Till Handelsnytt skriver han att tanken med bonussystemet är att det ska gynna de anställda när det går bra för Gekås. I år överträffades förväntningarna i budgeten med råge, vilket alltså innebär att rekordstora belopp nu ska betalas ut i bonus.

– Det är den roligaste budgetavvikelsen man kan ha, skriver Patrik Levin.

Denice Andersson tror att de flesta anställda har en plan för vad de ska göra för de extra pengarna.

– För min del blir det nog att betala lån och krediter i år, tyvärr. Annars skulle jag gärna ha velat använda pengarna till en resa, säger hon.

Bonusen betalas ut till tillsvidareanställda och till visstidsanställda som jobbat minst 800 timmar under året.