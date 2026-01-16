Många av allmännyttans lägenheter utanför Skellefteå ekar tomma efter Northvolts konkurs.

Nu har bovärdar på bostadsbolaget Skebo varslats på grund av arbetsbrist.

– Beskedet kom som en blixt från klar himmel innan jul, säger Felix Lundmark, bovärd i Boliden.

Artikeln i korthet Northvolts konkurs och andra faktorer har lett till tomma lägenheter hos Skebo i Skellefteå, vilket resulterat i arbetsbrist för bovärdarna, enligt arbetsgivaren.

Detta eftersom kommunen har tagit över en del av fastighetsskötseln och Migrationsverket har återlämnat många lägenheter man tidigare hyrt.

Facket motsätter sig Skebos förslag på organisationsförändringar.

Bostadsbolaget Skebo med huvudkontor i Skellefteå har ett 20-tal bovärdar anställda. Strax före jul presenterade arbetsgivaren ett förslag på organisationsförändring för Fastighets lokala facklubb, där Felix Lundmark är ordförande. Bolaget ville göra en organisationsförändring som innebär förändringar för bovärdarna i ytterområdena för att lösa en uppkommen arbetsbristsituation.



Hade tidigt fått annat besked

Under ett samverkansmöte när information om arbetsbristen gavs, uppgav arbetsgivaren för facket att arbetsbristen huvudsakligen berodde på att kommunen tagit över viss fastighetsskötsel och underhåll i vård och omsorgsboendena.

Enligt Felix Lundmark hade facket tidigare fått besked, som också står i ett protokoll, att kommunens övertagande inte skulle leda till arbetsbrist för bovärdarna.

— Så det här är lite märkligt, säger han.

Migrationsverket har lämnat Skellefteå

En annan orsak som arbetsgivaren uppgett till arbetsbristen är att Migrationsverket haft avtal med Skebo. Nu har myndigheten återlämnat en stor andel lägenheter som man tidigare hyrt i Boliden.

Felix Lundmark, klubbordförande Fastighets, Skebo

– Sedan har det inte undgått någon vad som hänt med Northvolt och att det försvunnit väldigt många hyresgäster från Skellefteå, säger Felix Lundmark.

Facket har varnat för underbemanning

Fackklubben håller inte med om arbetsgivaren bild att arbetsbrist råder för bovärdarna. Tvärtom har klubben flaggat för att de är underbemannade och överbelastade. På sätt och vis är tomma lägenheter mer arbetsintensiva än bebodda, menar Felix Lundmark.

– Även tomma lägenheter behöver tillsyn, kanske till och med mer regelbundet när det inte finns någon hyresgäst som kan felanmäla när saker händer.

Konsekvenser mer utökat ensamarbete

Felix Lundmark och en kollega är i dag anställda på Skebo i Boliden.

– Min tjänst ska enligt förslaget flyttas härifrån till centrala Skellefteå. Min kollega kommer då huvudsakligen att få arbeta själv och tar över mina områden. Det blir en fördubblad arbetsbelastning för honom, säger Felix Lundmark.

”Kollegerna är största tillgången man har”

Facket har varnat för konsekvenserna av ett utökat ensamarbete.

– Som på alla arbetsplatser är kollegerna den största tillgången man har. Sitter man ensam börjar timmarna snabbt gå långsammare. Det blir mindre grad av välbefinnande på arbetsplatsen.

En av bovärdarna i grannorten Burträsk vill bolaget ge en delad tjänst mellan Burträsk och Boliden.

– Det blir en transportsträcka på fem mil enkel resa för honom. Det finns naturligtvis risker med att ständigt färdas i mörkret på halkiga vägar vintertid, säger Felix Lundmark.

Har lämnat in skrivelse

Facket anser att förslaget skulle innebära oacceptabelt försämrade arbetsvillkor och arbetsmiljö för bovärdarna och försämrad service till hyresgästerna. Facket har lämnat in en skrivelse till arbetsgivaren som majoriteten av medlemmarna på Skebo skrivit under.

”Våra invändningar tas inte på allvar”

Felix Lundmark hade hoppats att Skebo skulle se över andra alternativ, men upplever inte att hans invändningar tas på allvar.

– Vi har hittills bara fått en axelryckning och ett höjt ögonbryn till svar, säger Felix Lundmark.

Skebos vd Helena Markgren skriver i ett mejl att bolaget har en ökad vakans i nyproduktion och ytterområden generellt. I Boliden har man dessutom en stor andel återlämnade lägenheter från Migrationsverket. Därför behöver bolaget bemanna mer resurseffektivt.

”Vi har kallat till förhandling om förändrat arbetsställe för en bovärd och ytterligare en behåller sitt arbetsställe som utgångsort men finns även behjälplig på ett annat”, skriver hon.

Angående kommunens övertagande av drift och skötsel av egna boenden menar VD:n att beskedet från bolaget hela tiden har varit detsamma.

” Det är att undvika uppsägningar, vilket vi har klarat hittills trots snabb ökning av vakanser”, framhåller hon.