Artikeln i korthet Flera ur personalen på Granliden i Hovås har fått sina skåp och bilar saboterade på jobbet. Enligt dem själva hänger det ihop med att man ifrågasatt omvårdnaden av de äldre på Granlidens äldreboende, något som även styrks av anmälningar och larm.

Arbetsgivaren, Göteborgs stad, medger att åtgärder inte har räckt. Därför har man vidtagit fler åtgärder, till exempel kopplat in företagshälsovården och stängt av tre anställda med lön, i väntan på utredning.

En anhörig till en av de boende på Granliden anser att undersköterskorna gör ett utmärkt arbete och är mycket uppskattade. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

På torsdagen kunde Kommunalarbetaren berätta att flera ur personalen på Granliden i Hovås utanför Göteborg menar att konflikten har sin grund i att de gjort ett bra jobb och påpekat brister hos personal som jobbat där länge, vilket ska ha startat skadegörelse och vandalisering av skåp och bilar.

Facket Kommunals ombudsman Sandra Karakas har fått samma bild till sig från medlemmar.

– Man har signalerat saker som inte är okej. Man upplever att man har kommit till en arbetsplats där det har funnits en kultur och där vissa har skaffat sig fördelar. Och när man kritiserar det här så upplever man att de här sakerna börjar och sedan eskalerar, säger Sandra Karakas.

Hon säger samtidigt att Kommunal inte kan ta ställning till vad som har hänt och inte, utan att det här är vad de har hört från medlemmar.

En av flera anmälningar från personal på äldreboendet Granliden genom åren.

Åtgärder kommer sent

Hon säger att arbetsgivaren har agerat alldeles för långsamt. Redan i våras när personal larmade om skadegörelsen borde de ha tagit hjälp av företagshälsovården.

– Det är det som är det sorgliga i det här. Varför har det inte utretts och tagits tag i på ett bättre sätt? När det börjar komma sådana här signaler är det ett ypperligt tillfälle att använda sig av företagshälsovård, en extern part, så att alla känner sig trygga att säga det man har på hjärtat, säger Sandra Karakas.

”Man har signalerat saker som inte är okej. Man upplever att man har kommit till en arbetsplats där det har funnits en kultur och där vissa har skaffat sig fördelar” säger Sandra Karakas, ombudsman på Kommunal.

Först den här veckan har företagshälsovården kopplats in. Det brukar ske mycket tidigare vid konflikter på arbetsplatser, enligt Sandra Karakas. Hon säger också att det arbetsgivaren gjort är att ha någon form av gruppsamtal på arbetsplatsen – vilket alla inte känner sig bekväma med.

– Varför intervjuar man inte varje person enskilt för att få en samlad bild presenterad för sig?

Personal har burit personlarm

Men på Göteborgs stad håller man inte med om kritiken. De anställda erbjuds både gruppsamtal och enskilda samtal, enligt Lisbeth Olsson, avdelningschef.

Ser du några risker med gruppsamtal?

– Egentligen inte. Det som finns risk för är att någon eventuellt inte skulle våga uttala något, men då har man möjligheten att göra det i det individuella samtalet. Var och en ansvarar för vad den själv säger, säger hon och tillägger att syftet är att förbättra samarbetet på arbetsplatsen.

Personal har fått sina bilar repade och vandaliserade, något som även polisanmälts.

Förutom samtalen har kommunen tagit hjälp av polisen för att utreda anklagelser som kan vara brottsliga. Mer än 20 polisanmälningar har gjorts och anställda som berättat att de blivit hotade till livet, har burit personlarm på jobbet.

Kommunen har även anlitat väktare för att vara på plats dygnet runt, något som kostat staden 227 000 kronor fram tills mitten av januari, enligt uppgifter från kommunen.

Har ni som arbetsgivare gjort tillräckligt?

– I efterhand kan man naturligtvis se att det kunde ha satts in ytterligare åtgärder, de som sattes in under hösten var inte tillräckliga. Men vi har agerat utifrån de förutsättningar som funnits. Vi har också erbjudit medarbetare en ny arbetsplats, säger Lisbeth Olsson.

Anhörig lyfter personal

En anhörig till en av de boende på Granliden delar också hon bilden av vad som orsakat konflikten. Hon beskriver hur mycket hon uppskattar några av undersköterskorna som jobbat på hennes anhörigas avdelning.

– De gör verkligen det där lilla extra. Det är dementa personer som nästan sitter och sover och ändå så har de lagt papiljotter och läppstift och målat naglarna. De är så gulliga, jag är jätteförtjust i dem, säger den anhörige, som vill vara anonym för att skydda personalen och sin anhöriga.

Hon har aldrig sett eller hört att det är någon personal som är våldsam mot boende eller annan typ av omsorgsbrister, utan hon har uppfattat att de boende är trygga på Granliden.

Under hösten har hon märkt att några ur personalen mått mer och mer dåligt över trakasserierna och skadegörelsen som de har utsatts för.

– Jag har sett att hon har brutit ihop och varit ledsen, säger den anhörige om en av de anställda.