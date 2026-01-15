Artikeln i korthet Våld och hot mellan kollegor inom vård och äldreomsorg ökar. Stress och hög arbetsbelastning anges som möjliga orsaker till att konflikter uppstår och eskalerar.

Chefers roll och ledarskap är avgörande för att hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen. Avvikelseanmälningar kan vara viktiga för att lösa problem innan de blir allvarliga.

På äldrebboendet Granliden i Hovås har tre anställda stängts av och väktare satts in dygnet runt för skydda medarbetare från varandra. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Polisen kallas till ett äldreboende. Mitt under högläsningen för de äldre har två kollegor börjat slåss, den ena slår med knytnävarna mot den andras ansikte. Polisen tar med den mest skadade till sjukhus.

Händelsen är hämtad ur en sjukskrivningsanmälan till Försäkringskassan om hot och våld mellan två kollegor.

Anmälningar inom äldreomsorgen och LSS vittnar om vardagliga situationer som spårar ur. Ett bråk om en ryggsäck slutar med slag i ansiktet, ett bråk om hur larmtelefonen ska skötas slutar med knytnävslag.

I ett annat fall knäar en vikarie sin kollega i magen och slår ner henne efter klagomål på sen ankomst.

– Hemskt, men jag förstår att det kan bli så här. Stressen har ökat något enormt de senaste åren, säger Glenn Bång Nässlander, facket Kommunals huvudskyddsombud för hemtjänsten i Västerås.

900 sjukskrivna

Han har själv arbetat inom hemtjänsten och möter som facklig personal nästan dagligen.

– Jag hör när vi är ute och träffar medlemmar i hemtjänst och LSS att det är så mycket mer att göra. Människorna de tar hand om är sjukare än för bara några år sedan, men de är inte fler som ska göra jobbet.

Glenn Bång Nässlander har jobbat flera år inom hemtjänsten. ”Stressen har ökat något enormt de senaste åren”

Stressen gör arbetet mer pressat och kan skapa konflikter i personalgrupper.

– Det är vi som individer som får betala priset. Hur mycket kan du ta emot? Någonstans brister det. Vi är inte mer än människor.

Topp av isberg

Antalet personer som slagits eller hotats av kollegor på sin arbetsplats ökar stadigt. De senaste fem åren har omkring 900 personer på arbetsmarknaden sjukskrivits på grund av detta enligt Arbetsmiljöverket.

Innehåll från Infogram Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du Infograms dataskyddspolicy Ja, visa mig innehållet Källa: infogram.com

Vanligast är det inom kriminalvård, polis och militär, men blande de fem vanligaste yrken där anmälningar görs finns också yrken inom äldreomsorgen och LSS.



Under de senaste fem åren har antalet anmälningar ökat med över 50 procent för undersköterskor inom äldreomsorgen och 35 procent för personliga assistenter och vårdbiträden. Inom militär, polis och kriminalvård kan anmälningarna också handla om skador som uppstår under träning.

– Men det svårt att tro att det finns sådana förklaringar inom LSS och äldreomsorgen, säger Pär Axelsson, sakkunnig om hot och våld vid Arbetsmiljöverket.

Orsakerna bakom att anmälningarna ökar är inte fastställda. Men Pär Axelsson menar att en alltmer pressad arbetssituation påverkar.

– Det här är toppen på ett isberg, och det finns säkert ett mörkertal bakom.

Hot och konflikter

Trots att över en fjärdedel av anmälningarna rör äldreomsorg och LSS är det fortfarande en liten andel av alla anställda som utsatts för direkt våld.

– Jag har inte haft något ärende här i Västerås där det gått så långt som till slag med knytnävar, säger Glenn Bång Nässlander.

Däremot är konflikter vanliga.

– Som facklig har jag många gånger varit inne som medlare i ärenden med hot, utfrysning och mobbning.

Han betonar vikten av att skriva avvikelseanmälningar också när det exempelvis handlar om konflikter med kollegor eller att en kollega inte sköter sitt arbete.

– Det är då de här problemen blir synliga och kan lösas innan det blir stora konflikter. Men det krävs en bra chef som tar bollen också.

Chefens ansvar

Pär Axelsson på Arbetsmiljöverket pekar på ledarskapet som avgörande.

– Det är arbetsgivarnas ansvar att förebygga och agera när det värsta händer. Finns det ett svagt ledarskap och man inte jobbar med konflikthantering blir rollerna otydliga.

Även Glenn Bång Nässlander lyfter chefernas arbetsbörda.

– Ansvarar man för ett för stort antal anställda hinner man inte se konflikter innan de växt sig för stora.

”Det här är toppen på ett isberg. De här anmälningarna är de som går att härleda direkt till misshandel, men det finns säkert ett mörkertal bakom”, säger Pär Axelsson.

Väktare dygnet runt

På Granlidens vård- och omsorgsboende i Hovås utanför Göteborg har hot mellan kollegor lett till att väktare satts in dygnet runt som skydd. Tre anställda har också stängts av enligt GP.

Exakt vad bråken handlat om och vad som hänt vill Lisbet Olsson, avdelningschef för äldreboenden, inte kommentera innan polisutredningen och den interna utredningen är klara.

– Men det har inte förekommit fysisk misshandel, utan skadegörelse i arbetsmiljön och på varandras bilar. Det har inte drabbat de boende.

Innan arbetsgivaren i höstas valde att sätta in väktare arbetade man med andra sätt att lösa problemen utan att lyckas. Nu försöker man påverka genom att arbeta med ledarskapet, enligt Lisbet Olsson.

– Vi arbetar med att det ska bli färre medarbetare per chef. Målet är högst tjugo.

Försök har också gjorts att öka bemanningen på Granliden.

– Ambitionen har varit det, men rekryteringssvårigheter finns överallt inom äldreomsorgen. Och här har det varit svårt att ens ha full täckning.