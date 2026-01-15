Förarprövare dog vid krock under uppkörning

Olyckan inträffade på onsdagseftermiddagen vid Glasberga utanför Södertälje. Enligt Länstidningen Södertälje skedde olyckan under uppkörning för körkort. Två personer skadades vid olyckan och fördes till sjukhus. En av dem, en man i 40-årsåldern, avled senare av sina skador. Den omkomne var en förarprövare anställd av Trafikverket.

Snöfallet under onsdagen gjorde väglaget besvärligt på platsen. Lastbilschauffören, en man i 50-årsåldern, greps och är enligt polisen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död.

– Den gripne mannen är nu anhållen, säger polisens presstalesperson Mats Eriksson på torsdsag förmiddag.

Eleven som körde upp fördes till sjukhus, men kunde enligt Länstidningen skickas hem utan allvarligare fysiska skador.