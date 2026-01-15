Artikeln i korthet På äldreboendet Granliden i Hovås har anställda slagit larm om missförhållanden där äldre behandlas illa, inklusive våld och bristfällig omvårdnad. Personal har även utsatts för trakasserier och vandalism av bland annat bilar.

Det har också skrivits flera lex Sarah-anmälningar där äldre har behandlats hårdhänt och vanvårdats.

Facket Kommunal kritiserar arbetsgivaren, Göteborgs stad. Nyligen har tre personer blivit avstängda i samband med utredningar om visselblåsningar, men konkreta bevis mot dem saknas fortfarande.

Det stormar kring Granliden i Hovås utanför Göteborg. Flera medier har berättat om en konflikt mellan anställda där bilar vandaliseras, skåp limmas igen och väktare har kallats in. Nu kan Kommunalarbetaren även berätta att anställda larmat om äldre som far illa.

– Det har hänt grejer som du skulle svimma om du hörde, säger en undersköterska som vi kallar för Sara, men som egentligen heter något annat.

Både Sara och en annan anställd, som kan kallas för Babak, berättar om personal som utsätter de äldre för våld. Enligt dem har en personal till exempel släpat en boende längs med golvet.

Kollegan Babak säger att han har slagit larm till flera olika chefer, men förgäves.

– Jag mår jättedåligt över att jag inte har kunnat skydda de äldre, säger han.

Även i lex Sarah-anmälningar som gjorts av personal och chef står det att personal varit hårdhänt mot äldre. I en anmälan från 2021 beskrivs hur en i personalen tagit en boende hårt i armen, lett personen tillbaka till dennes rum och sagt: ”Här ska du sitta. Jag kan inte springa efter dig hela dagen”. Den boende ska ha börjat gråta.

I senare anteckningar framkommer att den boende fortsatt varit rädd och orolig när den aktuella personen arbetat.

Äldre som inte får hjälp

En av flera anmälningar och larm från personal på äldreboendet Granliden genom åren.

Sara beskriver också brister i omvårdnaden som handlar om äldre som inte duschas, inte får komma ut på promenad eller få tånaglarna klippta. Smutsiga lokaler och mögliga fruktfat, det styrks även av bilder som Kommunalarbetaren tagit del av.

Även i lex Sarah-anmälningar framkommer liknande omvårdnadsbrister. I en anmälan från 2022 framgår att en boende suttit fast i sin rullstol hela natten utan att få hjälp. Han hittas på morgonen, halvvägs ner på golvet, ”genomblöt och svullna fötter”.

En av flera anmälningar och larm under åren på äldreboendet Granliden.

Enligt en annan anmälan från samma år har en sjuksköterska hittat en boende i sängen klockan två på dagen, iklädd nattlinne och fullt inkontinensskydd. Det berodde enligt anmälan på att personalen struntat i att göra dagplaneringen enligt rutin, och därför missat viktiga omvårdnadsinsatser.

Personalskåp vandaliserade

Sara säger att det kort efter att hon och flera andra nya börjat bildats två läger. De nya arbetade annorlunda enligt henne och påpekade bristerna hos kollegor.

Det var då skadegörelsen och trakasserierna började, enligt Sara.

– Det började vandaliseras skåp, bilar. Min bil blev förstörd tre gånger och hur många gånger mitt skåp blivit vandaliserat vet jag inte, jag har slutat räkna, säger Sara.

Hon berättar att det klottrades fula ord på vissa kollegors skåp och att personliga tillhörigheter försvann. Men trots att de anmälde mobbningen till cheferna hände ingenting.

– Vi har ropat på hjälp i typ ett år. Vi har gjort anmälningar och larmat till chefer högre upp. Vi har mejlat och skrivit hjälp oss, omplacera oss, vi mår dåligt. Men vi fick bara höra att det inte finns några bevis.

När kollegan Babak polisanmälde att hans bildäck hade blivit punkterat, lades anmälan ned.

Fackets kritik

Personal på Granliden vittnar om att de fått sina bilar repade på jobbet.

I somras började det komma in visselblåsningar till Göteborgs stads visselblåsarfunktion, något som både Göteborgs-Posten och DN berättat om tidigare. Där framgår liknande berättelser som de Sara och Babak berättar för Kommunalarbetaren.

Men redan 2024 gjordes en visselblåsning till kommunen, där en anställd skriver att boende utsätts för våld på Granliden, enligt meddelandet.

I somras skrevs också ett anonymt brev till några chefer. Efter att det lästs upp på ett möte på jobbet eskalerade trakasserierna ytterligare, enligt anställda. Under hösten sattes väktare in på Granliden, och just nu patrullerar de där dygnet runt.

Facket Kommunal tycker att arbetsgivaren har agerat för långsamt.

– Arbetsgivaren har inte genomfört alla åtgärder de kan. Vi anser att det finns brister i hur de hanterat den här situationen. De borde ha upprättat en handlingsplan på vilka åtgärder som ska vidtas och följa upp det, säger Anna Morschheuser, facklig företrädare för Kommunal i Göteborg.

Hon anser till exempel att företagshälsovården borde göra en kartläggning av arbetsmiljön och att väktarbevakningen borde ha utökats tidigare.

Chefen: ”bilderna går isär”

Områdeschefen Lisbeth Olsson håller inte med om att de har agerat långsamt. Hon säger att visselblåsningen om våld från 2024 utreddes men att de inte kunde hitta belägg för den. Det gäller även andra larm angående missförhållanden.

– Bilderna går isär och utredningarna som har gjorts tidigare har inte visat på den graden av missförhållanden som vissa personer har velat göra gällande. Därmed inte sagt att vi inte tar det på största allvar, vi kommer att gå till botten med det, säger Lisbeth Olsson.

Sedan i maj pågår en utredning angående de visselblåsningar som kommit in i år och den upprepade skadegörelsen och trakasserierna. Det svåra har varit att bevisa vilka som ligger bakom, säger hon. Men i veckan stängdes tre personer av.

Enligt Lisbeth Olsson har de stängts av för att uppgifter pekar på att de kan vara inblandade. Men än finns inga bevis.