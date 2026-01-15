Runt tio minuter av den totalt tre timmar långa partiledardebatten under onsdagskvällen handlade om arbetslösheten, visar Arbetets analys.

– Jag förstår inte varför partiledarna inte pratade mer om det, säger arbetslösa Jessica Axelsson som kollade på debatten på plats i riksdagen under onsdagskvällen.

Arbetet har tidigare skrivit om att hon har sökt jobb hos statsministern Ulf Kristersson (M) för att visa hur verkligheten ser ut för en arbetslös, ensamstående mamma.

– Jag tycker inte att de tog upp de riktiga problemen med arbetslösheten. Det konstaterades bara att det var många som var arbetslösa. Ingen gav något direkt svar på vad man skulle göra åt saken, säger Jessica Axelsson.

– De vet inte hur det är att inte få en lön på kontot varje månad. Jag blir arg.

”Massarbetslöshet” nämndes

Att hundratusentals svenskar är arbetslösa nämndes samtidigt av samtliga partiledare inom oppositionen under debatten.

”Saknad tillväxtagenda har lett till katastrofala resultat. Massarbetslöshet. Hundratusen fler arbetslösa”, sa Magdalena Andersson (S).

”Alla ska ha ett jobb att gå till. Idag har vi massarbetslöshet i Sverige. En ny regering kommer att satsa på Sverige”, lovade Nooshi Dadgostar (V).

”Vi ser en massarbetslöshet, alltmedan regeringen försvagar trygghetssystemen och prioriterar skattesänkningar för de rikaste framför välfärden”, sa Amanda Lind (MP).

C-ledaren sa mest

”Om vi bara kunde nå hälften av EU-snittet i arbetslöshet då skulle statskassan ha ungefär 45 miljarder mer. Det motsvarar 55 000 sjuksköterskor eller lärare”, sa Elisabeth Thand Ringqvist (C) som var partiledaren som gav mest uppmärksamhet åt arbetslösheten under debatten.

Hon fokuserade på att arbetslösheten bland högutbildade är hög, och nämnde bland annat att arbetslösheten bland akademiker som är med i Akademikernas a-kassa är den högsta på 20 år.

”Vilket ansvar tar statsministern för att människor som gjort allt rätt ändå just nu står utan jobb?” ville hon veta av Ulf Kristersson.

Svaret: Bekämpat inflationen

Statsministern svarade att regeringen tagit tag i den ”strukturella arbetslösheten” genom att strama åt migrationspolitiken. Den ”konjunkturella arbetslösheten” har regeringen försökt motverka genom att bekämpa inflationen, menade han.

Tidöpartierna har tillfälligt sänkt arbetsgivaravgiften för unga i hopp om att skapa fler jobb. Centerpartiet vill att förändringen ska införas permanent och omfatta även långtidsarbetslösa.

Jessica Axelsson känner sig frustrerad över att arbetslösa inte fick ta mer utrymme i debatten.

– Arbetslösheten är ett väldigt stort problem i Sverige i dag. Vi är väldigt många som inte får tillräcklig ersättning för att kunna betala räkningar, kunna köpa kläder till sina barn och kunna köpa god mat att sätta på bordet.

Jessica Axelsson hoppas att Magdalena Andersson (S) ger hennes ansökan till statsminister Ulf Kristersson (M).

Gav ansökan till Magdalena Andersson

Jessica Axelsson tog med sig sin jobbansökan till statsministern till partiledardebatten. Hon lyckades inte överlämna ett exemplar till Ulf Kristersson (M). Däremot stötte hon på Magdalena Andersson (S), och nu hoppas hon att Socialdemokraternas partiledare ska ge hennes ansökan till Ulf Kristersson.

– Jag hoppas att han läser brevet och att jag får prata med honom och berätta hur verkligheten ser ut, säger Jessica Axelsson.

Frågorna det pratades mest om

Arbetslösheten hamnade på sjätte plats av ämnen som diskuterades mest under partiledardebatten, med cirka tio minuter. Det visar den analys som Arbetet låtit en AI-tjänst genomföra.

Så här användes talartiden.

Ekonomi, levnadskostnader och social rättvisa, 45–50 minuter

Kriminalitet och inre/yttre säkerhet, 35–40 minuter

Sjukvård och välfärd, 25–30 minuter

Klimat och miljö, 20–25 minuter

Utrikespolitik och internationella kriser, 15 minuter

Arbetslöshet, 10–11 min