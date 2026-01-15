Teknikföretaget Ericsson varslar 1 600 anställda i Sverige, skriver bolaget i ett pressmeddelande under torsdagsmorgonen. Detta som del av ett globalt arbete för att sänka företagets kostnader.

Ericsson finns på åtta orter i landet och det är ännu oklart vilka jobb som kan påverkas, men enligt de första siffrorna kan fler än var tionde anställd få gå.

Arbetet har sökt Ericsson, som säger till TT att ambitionen är att slutföra processen under året.

”Det är alltid tråkigt att ta beslut som påverkar anställda och det är väldigt viktigt att vi kommer kunna informera de berörda först”, säger bolagets presschef Ralf Begner till nyhetsbyrån.

”Ett väldigt stort varsel”

Den största enheten ligger i Kista utanför Stockholm. Där jobbar runt 8 500 av företagets 12 600 svenska anställda. Jessica Nygren är vice klubbordförande för fackförbundet Sveriges Ingenjörer där. Hon säger att många av de anställda nog känt på sig att något varit på gång att hända, men tror att morgonens besked för många kommit som en överraskning.

”Det är inte första gången vi går igenom ett varsel men den här gången är vi nog extra kritiska.” säger Jessica Nygren, vice klubbordförande för fackförbundet Sveriges Ingenjörer.

– För de flesta kom det nog oväntat, så här snart efter julledigheten. Det är ett väldigt stort varsel som slår rakt in i vår kärnverksamhet, säger hon.

Fackförbundet kritiskt

Jessica Nygren berättar att Sveriges Ingenjörer suttit i dialog med arbetsgivaren under hösten och att förbundet inte står bakom varslet – deras uppfattning är att det hade gått att spara pengar på annat vis, säger hon.

Nu kommer förhandlingar att inledas, om vilka positioner som kan påverkas och vilka som ska bemanna dessa.

– Det är inte första gången vi går igenom ett varsel men den här gången är vi nog extra kritiska. Det är ett brutalt sätt att göra det.

Oro hos personalen

Också fackförbundet Unionen har medlemmar som kommer att påverkas av varslet. Hur många, vilka yrkesgrupper eller var i landet vet ännu inte förbundets pressansvarige, Peter Skeppström.

Han poängterar dock att 1 600 inte är den slutgiltiga siffran för varslet, utan det utrymme arbetsgivaren valt att skaffa sig inför förhandlingarna som nu väntar.

– Vi pratar och finns där för våra anställda. Det finns naturligtvis oro som tillträder, säger han.

IF metall sitter, enligt fackförbundets pressansvarige – Jesper Pettersson, inte i några förhandlingar med företaget. De har sedan flera år tillbaka väldigt få medlemmar på Ericsson och har inte hört något om att de skulle påverkas av varslet.