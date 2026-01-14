Vänsterpartiet: ”Släng ut konsulterna ur äldreomsorgen”

Kommuner köper in konsulter för miljonsummor för att dra ner på hemtjänsten och försämra arbetsmiljön för personalen. Det är så dumt att man inte riktigt vet vart man ska ta vägen. Den som inte blir arg när man hör en sådan nyhet kan varken ha hjärta eller hjärna.

Men ingen blir förvånad. De senaste decennierna har regeringar oavsett färg urholkat välfärdens resurser dramatiskt, genom skattesänkningar på flera hundra miljarder kronor.

Det är inte konstigt att kommunernas ekonomi tryter och att de tvingas lägga svältbudgetar i äldreomsorgen.

Kommunerna är desperata

I ljuset av det är det förståeligt att kommunerna blir desperata och tar till de medel de kan för att få svarta siffror på sista raden när året är slut.

Sedan 90-talet har new public management och andra idéer från näringslivet letat sig in i offentlig sektor.

Konsulterna lever på det, att de kan komma med sina idéer om hur verksamheten ska effektiviseras, utan att ens prata med personalen om deras upplevelser och behov.

De har varit med och skapat ett system där de äldre kallas kunder och varje moment ska minutsättas.

“Tar det verkligen mer än fem minuter på toaletten, Gerda? Det har vi inte tid med, då kommer jag försent till nästa person.”

Det är helt orimligt att konsulter och new public management styr äldreomsorgen, när det är personalen och de äldre själva som vet bäst vilka behov som finns och vad som fungerar.

Personal larmar om sin arbetsmiljö

De flesta som söker sig till äldreomsorgen gör det för att man vill hjälpa, man vill finnas där för någon som är skör och man känner att man vill göra skillnad i människors liv.

Men konsulternas lösningar sätter käppar i hjulet för den önskan.

Larmen från äldreomsorgens personal kommer istället i en strid ström:

Vi har inte tid för de äldre.

Vi går på knäna.

Vi behandlas som spelbrickor i ett marknadsspel, inte som människor av kött och blod.

Släng ut konsulterna

Vårdpersonalen betalar med sin hälsa. Försäkringskassans rapport som kom 13 januari visar att de allra flesta långtidssjukskrivna är kvinnor i offentlig sektor, och de sjukskrivs på grund av stress.

Stressen beror på att de har för mycket att göra och för få kollegor som kan göra jobbet. Det handlar om resurser, inte att de kvinnor som jobbar i vår välfärd är av en särskilt skör eller stresskänslig sort.

Vi skulle kunna ha en annorlunda verklighet, där personalen mår bra och har tid för de äldre. Men då måste vi slänga ut konsulterna ur äldreomsorgen.

Vi måste spola ner new public management i det avlopp där det hör hemma och vi behöver skapa luft i systemet så att de som jobbar i äldreomsorgen får en dräglig arbetsmiljö.

Byt regering — satsa på välfärden

För att nå dit måste vi byta regering i höst. Den sittande regeringen har systematiskt prioriterat skattesänkningar för de rikaste samtidigt som de svälter ut kommunerna genom minskade statsbidrag.

Välfärden är det viktigaste vi har, den måste få kosta pengar.

Du ska kunna lita på att din mamma, morfar eller moster får en värdig ålderdom.