”Höjd pensionsålder ett enormt svek mot arbetare”

Varannan medlem i IF Metall tror inte att de kommer orka eller kunna arbeta till 67 års ålder. Men från och med i år är det den nya pensionsåldern till följd av att medellivslängden har ökat, framför allt för tjänstemän.

Det är inte hållbart och det är inte rättvist.

Nyligen presenterade Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) en utvärdering av föregående höjning av pensionsåldern. Det är nedslående slutsatser, särskilt för de som trodde att allt som krävdes för att förlänga arbetslivet var tvång.

Måste orka arbeta

Resultatet visar att vi går i pension senare, men vi arbetar inte mycket längre. 15 000 färre gick i pension vid 65 år. Men endast 1 500 fler arbetar vid 65 år, främst de som redan var i arbete.

Vi får inte människor att orka arbeta fler år genom att försämra pensionen, i stället krävs en bättre arbetsmarknad, bättre arbetsmiljö och bättre hälsa.

Jobba längre har blivit ett tvång

För dem som lever längre och har flera friska år framför sig är det också rimligt att jobba längre för att få en längre pension.

Men så ser verkligheten inte ut för en stor grupp människor. Det blir tydligt i ISF:s utvärdering. Höjd pensionsålder blir snarare ett tvång än ett val, trots att många saknar ork eller är skadade efter ett slitsamt arbetsliv.

Det har vi också kunnat konstatera i IF Metalls egen pensionsutredning.

Riskerna i våra medlemmars arbetsmiljö leder ofta till skador och utslitning, och ett för tidigt slut på arbetslivet.

Den försämrade livskvalitet som följer på skadan i sig förvärras ytterligare när pensionen blir lägre än den annars skulle varit, på grund av en förtida pension.

Regeringen har svikit

När den höjda pensionsåldern beslutades 2017 skulle det följas av en rad andra åtgärder. Det skulle införas en särskild undantagsregel för personer med ett långt arbetsliv (44 år), något vi inte sett skymten av ännu.

Arbetsmiljörelaterade åtgärder skulle förstärkas genom bland annat Myndigheten för arbetsmiljökunskap, en myndighet som nu i stället har avvecklats.

En höjd pensionsålder är ett svek mot Sveriges arbetstagare när regeringen vägrar göra sitt för att underlätta ett längre arbetsliv. Industriarbetare dör i genomsnitt tidigare och tvingas gå i pension tidigare på grund av sina omständigheter och sitt arbete.

Det kan vi aldrig acceptera.

Arbetare får betala priset

Att varannan IF Metall-medlem tror att de kommer behöva lämna arbetslivet tidigt på grund av att de slitit i ett helt arbetsliv är ett misslyckande. Att de samtidigt måste finansiera det tidiga utträdet själva är ett svek.

Ingen ska själv behöva betala priset för ett slitsamt arbetsliv.

Därför kräver vi att den så kallade trygghetspensionen utvecklas, så fler kan lämna arbetslivet när de behöver det utan att betala priset själv, att pensionsåldershöjningarna saktar ner och att omfattande arbetsmiljöinsatser införs.