Nu skriver inte längre bara Kommunalarbetaren om stressen, den otillräckliga omvårdnaden som går ut över vårdtagarna och personal som lever i ett kaos på jobbet och ofta går hem med en klump i magen. Under hösten har nyheterna duggat tätt i riksmedierna om minutstyrning i hemtjänsten och personalens arbetssituation.

Regeringen tycks blunda. Under Kristersson-regeringen har inte statsbidragen ökat i den takt som verkligheten kräver.

I den senaste budgeten för 2026 ligger de kvar på samma nivå som året innan, trots att behoven ökat med cirka 3 miljarder kronor utifrån ökade kostnader och inflation.

Och den särskilda äldreomsorgslag, där bland annat krav om grundbemanning fanns med i diskussionen, sade regeringen nej till i våras.

Här ska påpekas att tidigare S-ledda regeringar varit goda kålsupare de med. Mellan åren 2012 och 2020 försvann omkring 50 miljarder kronor från kommunerna på grund av att statsbidragen inte tog hänsyn till inflation och kostnadsökningar, enligt SKR:s ekonomirapport i höstas.

Bra arbetsmiljö kostar

Bristen på resurser ger därmed grogrund för den alltmer sjukliga jakten på minutrar i hemtjänsten.

Det är här konsultbolag som Ensolution kommer in i bilden. Desperata kommuner vänder sig till dem och andra konsultbolag och ber om hjälp.

Som socialnämndens ordförande i Alvesta, Lars-Olof Pettersson (S) uttrycker det i Kommunalarbetarens artikel om kommunernas användande av konsultbolag: ”Vi har så pressad ekonomi att vi inte orkar reda ut det”.

Ensolution reflekterar själva inte bara på ekonomi i en rapport de skrivit åt Svenskt Näringsliv. Uppdraget var att visa på skillnader mellan effektiva och mindre effektiva kommuner.

Om de ”ineffektiva” kommunerna konstaterar Ensolution att dessa kommuner i större utsträckning kan väga in arbetsmiljöperspektiv i sitt förhållningssätt. Det kan ”förbättra kvaliteten och effektiviteten” men tenderar att ”bli kostnadsdrivande”.

Kan det bli tydligare? En bra arbetsmiljö kostar pengar. Visserligen kan kvaliteten öka men det blir dyrt.

Gratis råd finns

”Landets ledande kommunrådgivare”. Så marknadsför sig Ensolution på sin hemsida. Men råden går nästan alltid ut på att visa varje kommun att deras vård och omsorg är dyr jämfört med andra kommuner.

Så kostnaderna sänks, med allt vad det innebär, och vid nästa jämförelse är det någon annan kommun som är ”för dyr”.

In med samma åtgärdspaket där och vips har en nedåtgående spiral skapats. Hur billig kan till slut äldreomsorgen bli?

Äldreomsorgspersonal har i åratal efterlyst bättre scheman och fler kollegor för att de ska slippa bli utslitna och orka jobba till pensionen.

Men några sådana råd från konsultbolag har inte synts till. Frågan är om kommunernas politiker vågar lyssna på personalens råd? De är gratis.