”Unga arbetslösa tappar hoppet – regeringen saknar lösningar”

Vi är många unga som växt upp med berättelser om dåtidens arbetsmarknad. Med föräldrar eller mor- och farföräldrar som berättat att dagen de var färdiga med skolan gick man ner till bruket eller till butiken i grannskapet och frågade om ett jobb. Och fick ett jobb.

De fick ett tryggt jobb med skälig lön som blev grunden till att försörja sin egen individ och därefter även en familj. En möjlighet att bidra både till samhället genom skattesedeln och till sig själva.

En anställning som gav trygghet, mening och syfte, och som i många fall varade från första anställningsdag enda till pensioneringen.

AI-genererade mejlsvar

Spola fram till dagens arbetsmarknad där 175 000 arbetslösa ungdomar sitter och gör IQ-tester för att få sitta i kassan i en livsmedelsbutik och får AI-genererade mailsvar om att ”man inte matchar kravprofilen” för att få jobba på snabbmatsrestaurang.

Vi lever i ett samhälle där både staten och näringslivet i många avseenden sviker dagens unga genom att inte ge dem möjlighet till ett så grundläggande behov som rätten till arbete.

I stället prioriteras ofantliga vinster och skattesänkningar för de som redan har välbetalda arbeten och tillräckligt med mat på bordet.

Det handlar inte om att unga inte är kompetenta nog eller kvalificerade, det handlar om att politiken inte gjort tillräckligt för att skapa en arbetsmarknad där den kommande generationen kan få blomstra.

Unga tappar hoppet

När vi från SSU är ute och möter dagens unga från förort till bruksort möts vi av något som borde få alla politiker oavsett färg att känna rysningar.

Unga som tappar hoppet, hoppet om ett drägligt liv, hoppet om en värdig framtid och därigenom tilltron till samhället.

Av de unga som har turen att få ett arbete tvingas man till urusla villkor eftersom konkurrensen, bland en halv miljon arbetslösa, är stenhård.

Vi träffar unga anställda inom handeln som berättar att de jobbat sju år på samma arbetsplats och har sju fasta timmar i veckan på anställningskontraktet.

Hur fan kan man bygga ett liv eller en framtid på sådana urusla villkor? Är det konstigt att dagens unga tvekar över att bilda familj när man knappt har möjlighet att sätta mat på bordet åt sig själva?

Tidö-regeringen saknar krisinsikt

Det som är absolut mest provocerande är Tidö-regeringens fullständiga brist på krisinsikt. Dagens unga ser sin framtid glida dem ur händerna medan regeringen sitter på sina.

Det krävs konkreta reformer som leder till fler arbeten i stället för ökade vinster för företagen. Reformer som leder till ökad arbetslivserfarenhet för unga och reformer som leder till ökad trygghet för vanliga löntagare.

Vi i SSU har svaret. Våra krav är tydliga: Arbetsmarknadsministern behöver lägga fram förslag om lärlingsjobb, jobbgaranti, sommarjobbsgaranti och SAO-jobb i skolschemat.

Istället är propositionslistan från arbetsmarknadsdepartementet tom.

Det borde göra både Ulf och Johan Britz arbetslös.

Unga köar för att få bidra

Någonting håller på att gå sönder i den svenska samhällskroppen när unga människor står i kö för att få bidra till samhället men inte ges möjlighet.

Dagens unga förtjänar den trygghet som tidigare generationer kunde ta för givet. Dagens unga förtjänar en regering som tar ungas problem både på och utanför arbetsmarknaden på allvar.