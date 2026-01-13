Ung man misstänks ha våldtagit kollega på jobbet

En manlig saneringstekniker i mellersta Sverige misstänks ha våldtagit en kvinnlig kollega i slutet av december. Våldtäkten ska ha inträffat i företagets lokaler under arbetstid.

Händelsen polisanmäldes och en man i 25-årsåldern har därefter gripits och häktats, misstänkt på sannolika skäl – den starkaste misstankegraden. I mellandagarna släpptes han ur häktet eftersom att åklagare Henrik Nyberg ansåg att skälen för att hålla honom frihetsberövad inte var tillräckligt starka.

– Det finns stödbevisning, men vad vill jag inte gå in på i nuläget. Det är något förhör till som ska hållas och sedan ska vi ta ställning till om bevisningen räcker för åtal eller inte, förklarar åklagaren.



Ett eventuellt åtal förväntas komma inom en månad, säger han. Den misstänkte mannen förnekar brott.