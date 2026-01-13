Artikeln i korthet Antalet nya sjukskrivningar kopplade till stress minskar något, men nivån ligger fortfarande historiskt högt.

Stressrelaterade sjukdomar ökade kraftigt mellan 2019 och 2025, och yrken inom välfärdssektorn som vård, skola och omsorg är särskilt utsatta.

Försäkringskassans rapportförfattare Ulrik Lidwall anser att lösningen ligger i bättre arbetsmiljöansvar från arbetsgivare och att det finns goda möjligheter att förebygga stress och psykisk ohälsa. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Under 2025 har antalet nya sjukskrivningar kopplade till stress minskat med 3 procent, och antalet pågående sjukskrivningar med 6 procent.

Trots minskningen ligger det fortfarande på historiskt höga nivåer – totalt var runt 200 000 personer sjukskrivna i Sverige en vanlig dag förra året.

– I ett 20-årsperspektiv ser vi att det här är högt, säger Ulrik Lidwall på Försäkringskassan, som sammanställt statistiken för förra året.

Han betonar att man måste se sjukskrivningstalen över längre tid – inte bara år för år.

Stress ett stort problem

Om man zoomar ut i statistiken ser man dessutom en tydlig ökning kopplad till stress.

Mellan 2019 och 2025 skedde en ökning med 21 procent – till 42 000 personer som var sjukskrivna för stressrelaterad sjukdom.

Det gör stress till en av de vanligaste orsakerna till längre sjukfrånvaro i Sverige.

Välfärdsyrkena extra drabbade

Och särskilt drabbade är de som jobbar i välfärdsyrken inom vård, skola och omsorg – vilket Ulrik Lidvall kopplar till att arbetsmiljön blivit tuffare där de senaste decennierna.

– Arbetsförhållandena i välfärden har varit pressade och arbetsbelastningen har blivit högre sedan 90‑talskrisens budgetneddragningar. Det har hängt med sedan dess.

Det senaste årets mindre nedgång i statistiken tror Ulrik Lidvall kan ha ett samband med den generellt dystra stämningen i ekonomin.

– Det brukar ske en avmattning när vi befinner oss i en lågkonjunktur. När arbetslösheten stiger brukar sjukskrivningarna plana ut. Folk är mer rädda om jobbet.

Ljuspunkten – går att vända

Men för att komma åt de verkliga problemen bakom sjukskrivningarna krävs mer än att konjunkturen svänger, menar Ulrik Lidwall.

Han ser behov av att arbetsgivarna – både i privat och offentlig sektor – tar ett större ansvar för arbetsmiljön.

– Det gäller att få till en diskussion – Hur hanterar man det här med krav och resurser på ett bra sätt i olika verksamheter?

Samtidigt pekar han på att det finns bra chanser att få ned sjukfrånvaron som kopplas till psykisk ohälsa.

– En ljuspunkt är ju att det finns goda möjligheter att komma tillbaka, till skillnad från många fysiska åkommor. Och det finns väldigt stora möjligheter att förebygga stress och psykiska problem eftersom vi har ganska bra koll på vad det beror på.