Sjukskrivningar minskar – men inte stressen: ”Folk är mer rädda”
Antalet sjukskrivna på grund av stress minskade något förra året – men ligger fortfarande kvar på en hög nivå.
– När arbetslösheten stiger brukar sjukskrivningarna plana ut. Folk är mer rädda om jobbet då, säger Ulrik Lidwall på Försäkringskassan.
Under 2025 har antalet nya sjukskrivningar kopplade till stress minskat med 3 procent, och antalet pågående sjukskrivningar med 6 procent.
Trots minskningen ligger det fortfarande på historiskt höga nivåer – totalt var runt 200 000 personer sjukskrivna i Sverige en vanlig dag förra året.
– I ett 20-årsperspektiv ser vi att det här är högt, säger Ulrik Lidwall på Försäkringskassan, som sammanställt statistiken för förra året.
Han betonar att man måste se sjukskrivningstalen över längre tid – inte bara år för år.
Stress ett stort problem
Om man zoomar ut i statistiken ser man dessutom en tydlig ökning kopplad till stress.
Mellan 2019 och 2025 skedde en ökning med 21 procent – till 42 000 personer som var sjukskrivna för stressrelaterad sjukdom.
Det gör stress till en av de vanligaste orsakerna till längre sjukfrånvaro i Sverige.
Välfärdsyrkena extra drabbade
Och särskilt drabbade är de som jobbar i välfärdsyrken inom vård, skola och omsorg – vilket Ulrik Lidvall kopplar till att arbetsmiljön blivit tuffare där de senaste decennierna.
– Arbetsförhållandena i välfärden har varit pressade och arbetsbelastningen har blivit högre sedan 90‑talskrisens budgetneddragningar. Det har hängt med sedan dess.
Det senaste årets mindre nedgång i statistiken tror Ulrik Lidvall kan ha ett samband med den generellt dystra stämningen i ekonomin.
– Det brukar ske en avmattning när vi befinner oss i en lågkonjunktur. När arbetslösheten stiger brukar sjukskrivningarna plana ut. Folk är mer rädda om jobbet.
Ljuspunkten – går att vända
Men för att komma åt de verkliga problemen bakom sjukskrivningarna krävs mer än att konjunkturen svänger, menar Ulrik Lidwall.
Han ser behov av att arbetsgivarna – både i privat och offentlig sektor – tar ett större ansvar för arbetsmiljön.
– Det gäller att få till en diskussion – Hur hanterar man det här med krav och resurser på ett bra sätt i olika verksamheter?
Samtidigt pekar han på att det finns bra chanser att få ned sjukfrånvaron som kopplas till psykisk ohälsa.
– En ljuspunkt är ju att det finns goda möjligheter att komma tillbaka, till skillnad från många fysiska åkommor. Och det finns väldigt stora möjligheter att förebygga stress och psykiska problem eftersom vi har ganska bra koll på vad det beror på.