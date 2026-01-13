Man klämdes till döds på bageri – företag krävs på miljonbelopp

Åklagare har idag, tisdag, väckt talan om arbetsmiljöbrott gällande vållande till annans död på företaget Delibake i Örebro.

Det var i september 2024 som en man i 50-årsåldern klämdes till döds när han skulle åtgärda en produktionsstörning i en maskin på bageriet.

Efter att Polisen och Arbetsmiljöverket utrett olyckan stod det klart att instruktionen för säkert stopp – en slags broms som ska aktiveras vid arbete med maskiner – inte hade följts och att energitillförseln därför var igång. Under arbetets gång aktiverades därför en hiss i maskinen – vilket ledde till att mannen klämdes till döds.

Kan behöva betala en miljonbot

Nu yrkar chefsåklagare Carl-Gunnar Fridolfsson på en företagsbot på 1,5 miljoner kronor. Han anser att Delibake brustit i att ge sina anställda den utbildning som krävs för att arbeta på ett tryggt sätt och förebygga dödsfall och skador.

– Man stängde inte av strömmen på maskinen utan den döde fick i uppgift att stänga av automatiken. Men kommer man åt en fotocell kan den röra på sig och det gjorde den. Det framgår utifrån deras egen rutin och i instruktionen från tillverkaren, säger åklagaren.

Delibake: ”Ruggit beklagligt”

Mats Boqvist, styrelseordförande på Delibake, har en annan uppfattning om händelsen.

– Vi har gjort vad vi ska och vad vi borde, men likt förbaskat händer såna här olyckor emellanåt och det är ruggigt beklagligt. Men så ser det ut i verkligheten.

Han saknar detaljkännedom om juridiken och det operativa arbetet, men säger att företaget levt upp till de regler och förordningar som gäller.

– Det har skett en rigorös genomgång av säkerheten efter detta och utredningen vi gjort kommer fram till något helt annorlunda än vad åklagaren gjort. Nu får rätten avgöra, säger Mats Boqvist.

Tingsrätten kommer att kalla till förhandling där frågan kommer att avhandlas.