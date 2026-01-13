Kommunal: ”Hål i huvudet” att lyssna på konsulter men inte personalen
Att låta konsultbolag föreslå försämringar i bemanning och scheman men inte lyssna på vårdpersonalen är ”hål i huvudet”. Det säger fackförbundet Kommunals ordförande Malin Ragnegård, om Kommunalarbetarens granskning av konsulternas inblandning i kommunernas vård och omsorg.
Sveriges kommuner anlitar konsultbolag i stor omfattning för uppdrag inom vård och omsorg, visar Kommunalarbetarens granskning, ofta för att hitta besparingar. Den största aktören på området är Ensolution AB, som själva kallar sig landets ledande kommunrådgivare.
De senaste fyra åren har Ensolution dragit in 175 miljoner kronor, bara på uppdrag inom vård och omsorg. I sitt arbete intervjuar de nyckelpersoner i kommunerna, säger de själva. Men till nyckelpersonerna hör inte vårdpersonalen.
”Respektlöst att inte lyssna”
Kommunals Malin Ragnegård blir mycket upprörd när hon tar del av Kommunalarbetarens granskning.
– Det går inte att anlita konsulter som ska sitta och berätta hur en undersköterska som har jobbat i 30 år ska utföra sitt arbete. Det är respektlöst att inte lyssna på alla anställda som har så mycket erfarenhet och kompetens.
Hon tycker att politikerna i kommunerna måste kliva fram och inte gömma sig bakom konsultrapporter.
– Bara för att man varit dum nog att beställa en rapport från konsulter så behöver man inte genomföra det de kommit fram till, säger Malin Ragnegård.
Kommunal: SKR bör ta ansvar
Hon tycker också att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har ett ansvar att ta här.
– Vi har en massa arbetsgrupper gemensamt med SKR och sen håller kommunerna på med sådant här.
Att det förekommer konsultbolag i vård- och omsorgssektorn är ingen nyhet i sig. Men att det sker i den här omfattningen, som Kommunalarbetaren visat, är inget Kommunal har känt till.
– Vi får se hur vi ska agera. Nu har vi utifrån er sammanställning möjlighet att kunna kartlägga själva och se vad vi behöver stötta upp med och vad vi kan göra. Det här öppnar upp för en massa frågor som vi behöver titta på och hantera.
En ögonöppnare
Som exempel på frågor Kommunal borde titta närmare på nämner hon hur samverkansavtalen i kommunerna mellan fack och arbetsgivare har efterlevts, har det gjorts riskbedömningar, har medbestämmandelagen, MBL, efterlevts?
– Jag hoppas verkligen att det här blir en ögonöppnare, inte minst för politikerna som styr de här kommunerna, säger Malin Ragnegård.
Vi har sökt SKR:s ordförande Anders Henriksson (S) för en kommentar.