Kommunals ordförande Malin Ragnegård är upprörd över att kommunerna använder så mycket pengar på konsulter som föreslår besparingar. Lyssna på personalen istället, är hennes uppmaning.

Artikeln i korthet Kommuner i Sverige anlitar konsultbolag, som Ensolution AB, för att hitta sätt att spara på äldreomsorgen. Ensolution har fakturerar svenska kommuner 175 miljoner kronor de senaste fyra åren.

Fackförbundet Kommunal kritiserar tillvägagångssättet och menar att det är respektlöst att inte dra nytta av den erfarenhet som finns hos vårdpersonalen. De uppmanar politiker att inte blint följa konsultrapporterna utan ta eget ansvar.

Kommunal ser nu ett behov av att undersöka om kommunerna följt samverkansavtal och medbestämmandelagen, MBL, i samband med att konsulterna anlitats.

Sveriges kommuner anlitar konsultbolag i stor omfattning för uppdrag inom vård och omsorg, visar Kommunalarbetarens granskning, ofta för att hitta besparingar. Den största aktören på området är Ensolution AB, som själva kallar sig landets ledande kommunrådgivare.

De senaste fyra åren har Ensolution dragit in 175 miljoner kronor, bara på uppdrag inom vård och omsorg. I sitt arbete intervjuar de nyckelpersoner i kommunerna, säger de själva. Men till nyckelpersonerna hör inte vårdpersonalen.

”Respektlöst att inte lyssna”

Kommunals Malin Ragnegård blir mycket upprörd när hon tar del av Kommunalarbetarens granskning.

– Det går inte att anlita konsulter som ska sitta och berätta hur en undersköterska som har jobbat i 30 år ska utföra sitt arbete. Det är respektlöst att inte lyssna på alla anställda som har så mycket erfarenhet och kompetens.

Hon tycker att politikerna i kommunerna måste kliva fram och inte gömma sig bakom konsultrapporter.

– Bara för att man varit dum nog att beställa en rapport från konsulter så behöver man inte genomföra det de kommit fram till, säger Malin Ragnegård.

Kommunal: SKR bör ta ansvar

Hon tycker också att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har ett ansvar att ta här.

– Vi har en massa arbetsgrupper gemensamt med SKR och sen håller kommunerna på med sådant här.

Att det förekommer konsultbolag i vård- och omsorgssektorn är ingen nyhet i sig. Men att det sker i den här omfattningen, som Kommunalarbetaren visat, är inget Kommunal har känt till.

– Vi får se hur vi ska agera. Nu har vi utifrån er sammanställning möjlighet att kunna kartlägga själva och se vad vi behöver stötta upp med och vad vi kan göra. Det här öppnar upp för en massa frågor som vi behöver titta på och hantera.

En ögonöppnare

Som exempel på frågor Kommunal borde titta närmare på nämner hon hur samverkansavtalen i kommunerna mellan fack och arbetsgivare har efterlevts, har det gjorts riskbedömningar, har medbestämmandelagen, MBL, efterlevts?

– Jag hoppas verkligen att det här blir en ögonöppnare, inte minst för politikerna som styr de här kommunerna, säger Malin Ragnegård.

Vi har sökt SKR:s ordförande Anders Henriksson (S) för en kommentar.