Vem är du?

– Jag heter Fredrik Klasén. Jag är 38 år gammal och anställd på Spendrups bryggeri i Grängesberg. Där har jag varit i 17 år nu. Sedan en tid har jag också jobbat på Livs region Mitt, och nu är jag vikarierande ombudsman.

Varför ville du bli Livs nya krönikör?

– Att skriva poesi, ordbajsa och prata gör jag ju hela tiden i alla fall. Så jag tänkte, varför inte? Då skrev jag en krönika och skickade in, och det gick ju bra!

”Tabu för män att prata känslor”

Finns det några ämnen som du särskilt brinner för?

– Jag har några ämnen i huvudet redan nu, bland annat tabut för män att prata känslor. Men att hitta ämnen och teman är den svåra biten. Att babbla därefter är lätt. I och med att jag skriver poesi kanske det kommer någon dikt också.

Vi som var på kongressen vet att du drog ner en hel del skratt bland deltagarna under dina anföranden. Kan läsarna förvänta sig humor?

– Man måste vara sig själv. Oavsett om jag står i talarstolen på kongressen eller skriver så kommer det fortfarande att vara jag. Sedan ligger det väl i betraktarens öga och öra vad som är kul och inte.