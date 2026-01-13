Mönsterås införde fler resurspass: ”Alla ska vara överallt och ingenstans”

När Ensolution gör sin analys av hemtjänsten i Mönsterås landar de i samma slutsats som de dragit i många andra kommuner: ”luft” i schemaraderna, generösa schabloner och arbetslag som enligt modellen kan planeras med färre personer.

Konsultbolaget lägger även in egna kommentarer kring hur mycket tid varje vårdtagare får planerad, som frågan ”hur ofta städar man hemma i 1,5 timme?”, och antyder en ”sjukskrivningskultur” bakom kommunens höga sjuktal.

”Inte pratat med oss som gör jobbet”

Socialchefen Patrik Hedström säger att genomlysningen beställdes för att få ett underlag i arbetet med hemtjänstens underskott.

– Rapporten bekräftar mycket vi redan visste. Den blir ett verktyg. Det kostar på att göra en ordentlig analys, då blir det viktigt att man också jobbar efter den annars fyller den ingen funktion, säger han.

Ensolution intervjuade chefer och handläggare – men inte personalen som arbetar i hemtjänsten. Det är, enligt Kommunal, den största bristen.

– De har inte pratat med en enda av oss som gör jobbet. De ser siffror, inte arbetet, säger Frida Ulvenhag Nyström, huvudskyddsombud.

Stor ökning av resurspass

Hon beskriver hur resurspassen ökade kraftigt efter rapporten. Personal flyttas mellan enheter och kontinuiteten har fallit, särskilt inom demensomsorgen.

– Vi byter huvuden på en avdelning flera gånger per dag. Alla ska vara överallt och ingenstans. Det håller inte, säger Frida Ulvenhag Nyström.

Arbetsmiljön försämrades så tydligt att Kommunal anmälde resurspassen till Arbetsmiljöverket. Myndigheten gick vidare och gav kommunen till december 2025 på sig att ta fram åtgärder. Nu följs en riskanalys och en handlingsplan löpande.

Frida Ulvenhag Nyström är övertygad om att analysen hade sett annorlunda ut om personalen fått vara med.

– De hade fått andra idéer. Det är jag säker på.