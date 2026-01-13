Höganäs har endast tid för basala vårdinsatser: ”Blir jättekonstigt”

I Höganäs, i Skåne, använder man Kuben precis som i Bjuv och många andra kommuner. Men till skillnad från vad som hände i Bjuv, har personalen möjlighet att påverka den tilldelade tiden de får hos varje vårdtagare. Det berättar skyddsombudet och undersköterskan Josefine Rosdahl.

– Att vi kan gå in och ändra tiderna är en fördel, säger hon.

”Sätter ett tidsspann”

Samtidigt bekräftar hon det som personalen i Bjuv fick erfara att Kuben som system gör att det endast finns tid till de mest basala vårdinsatserna.

– Ja det blir det som är konsekvensen. Man sätter ett tidsspann för insatsen man ska göra men vi jobbar vi med individer. Det blir jättekonstigt.

Inte heller här har personalen blivit kontaktade vid införandet av Kuben.

– Jag har aldrig hört talas om Ensolution, säger Josefine Rosdahl.