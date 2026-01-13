Askersund skär ner på personal: ”Aktiviteter för vårdtagarna har vi inte tid med”

I Askersund, i Närke, gjorde Ensolution en så kallad vårdtyngdsmätning för äldreomsorgen. Det resulterade i mindre personal på ett av äldreboendena, Smedsgården och att det blev svårare att få vikarier.

– En person försvann på morgnarna. Det har orsakat jättemycket sjukfrånvaro och stor ökning av arbetsbelastningen, säger Joyce Koshkerian, undersköterska och huvudskyddsombud för särskilda boenden i Askersund.

I stället för fem personal är det nu fyra på morgnarna som ska ta hand om 16 vårdtagare med stort omvårdnadsbehov.

Vid sjukfrånvaro bokas vikarier in i fyra-fem timmar istället för ett helt pass, vilket i sin tur gör att det är svårare att få vikarier som oftast hellre vill jobba hela arbetspass.

Konsultmätning bakom neddragning

Sofie Norén som är utvecklingschef i Askersund bekräftar att nerdragningen är en direkt följd av Ensolutions mätning.

– Man har tidigare haft en ganska hög överanställning. Nu ligger man på den tilldelning som är framtagen utifrån den vårdtyngdsmätning som har genomförts, säger hon.

I en annan mätning konstaterar Ensolution att kostnaderna för äldreomsorgen i Askersund är höga jämfört med andra kommuner.

Vårdtagarna får inga aktiviteter

Joyce Koshkerian beskriver en arbetssituation där personalen inte längre räcker till.

– Aktiviteter för vårdtagarna har vi inte längre tid med. Vi är inte tillräckligt med personal. Som skyddsombud har hon begärt åtgärder, enligt Arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion men inte fattat beslut om det krävs några förändringar.

Under sina mätningar har Ensolution inte pratat med dem som berörs av förändringarna, vårdpersonalen.