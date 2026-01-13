Fat Cat Day är ett begrepp som främst används i Storbritannien och Nederländerna för att beskriva den dag då topp-vd:ar har tjänat ihop lika mycket pengar som en arbetare.

Fat Cat är ett slanguttryck för en rik, inflytelserik person som tjänar pengar på andras arbete.

Fackförbundet Handels har räknat ut när den feta katt-dagen infaller i den svenska handelsbranschen – 13 januari.

Facket: ”Klyftorna har dragit iväg”

– Det här visar med all tydlighet hur klyftorna i handeln har dragit iväg. Medan vd:ar redan i mitten av januari har tjänat lika mycket som butiksanställda gör på ett helt år, kämpar många butiksanställda med deltider, osäkra scheman och en ekonomi som knappt går ihop, säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande i Handelsanställdas förbund, i ett pressmeddelande.

Fat Cat Day i handeln Fat Cat Day används för att beskriva den dag då toppchefer har tjänat lika mycket som arbetare gör på ett helt år För handeln i Sverige infaller Fat Cat Day 13 januari 2026. Genomsnittlig årslön för de 50 bäst betalda vd:arna i handeln: 8 256 500 kr Genomsnittlig årsinkomst för butiksanställd: 272 900 kr Tid för vd att nå en butiksanställds årsinkomst: 13 dagar Källa: Handels

Enkät: Vad tycker du om vd:arnas höga löner?

Angelica Norrgården Klubbordförande Martin och Servera, Enköping – Det är ju orimligt. I dagens läge är det snarare vi som jobbar fysiskt som borde ha lite mer löneökningar. Även när man ser löneökningarna i procent så är våra ökningar pinsamt låga jämfört med vad vd:arna får. Vi arbetare förväntas öka vår effektivitet hela tiden och vem är det som får den vinsten, inte är det vi.

Eliseo Isla Palacios Klubbordförande Ikea Kungens Kurva, Stockholm – Det är skandal! Vi i fackklubben kämpar för arbetsskor och bättre löner. Det vi kräver är småpengar i jämförelse med vad en vd får. Jag känner både som klubbordförande, medarbetare och människa att det är bedrövligt och det skapar en obalans i samhället.

Karin Bergström Klubbordförande Dagab, Örebro – Om jag ska säga det fint utan en massa svordomar, så vill jag säga att det är en skev värld vi lever i lönemässigt när en vd kan tjäna ihop en arbetares årslön på två veckor.