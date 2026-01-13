Efter 13 dagar – nu har toppchefer i handeln tjänat lika mycket som butiksanställda gör på ett år: ”Skandal”
Det tog knappt två veckor för en handels-vd att tjäna ihop lika mycket pengar som en butiksanställd gör på ett år. I dag, 13 januari, infaller den så kallade Fat Cat Day i handeln.
Fat Cat Day är ett begrepp som främst används i Storbritannien och Nederländerna för att beskriva den dag då topp-vd:ar har tjänat ihop lika mycket pengar som en arbetare.
Fat Cat är ett slanguttryck för en rik, inflytelserik person som tjänar pengar på andras arbete.
Fackförbundet Handels har räknat ut när den feta katt-dagen infaller i den svenska handelsbranschen – 13 januari.
Facket: ”Klyftorna har dragit iväg”
– Det här visar med all tydlighet hur klyftorna i handeln har dragit iväg. Medan vd:ar redan i mitten av januari har tjänat lika mycket som butiksanställda gör på ett helt år, kämpar många butiksanställda med deltider, osäkra scheman och en ekonomi som knappt går ihop, säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande i Handelsanställdas förbund, i ett pressmeddelande.