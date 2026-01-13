Det är dyrt att INTE vara med i facket

Varför engagerar du dig fackligt, frågar du. Varför gör inte alla det? Frågar jag.

För utan oss organiserade arbetare har vi ingenting att vinna, inget att försvara och ingen trygghet att luta oss mot.

Eller vi kan börja så här: Varför är inte alla arbetare medlemmar i facket? ”Det är för dyrt.”

Dyrt!? Jag vågar påstå att du bara betalar avgiften första året, sen täcks den förhoppningsvis av en löneförhöjning.

Det är däremot dyrt att INTE vara med i facket.

Vet du vad den lägsta lönen enligt svensk lag är? Noll kronor. Enligt lag får du faktiskt jobba utan lön. Om du vill. Eller rättare sagt, om arbetsgivaren vill.

Pratas om strejkvarsel

Har du märkt att det ibland pratas om strejkvarsel på nyheterna? Det är när nya kollektivavtal ska förhandlas.

Tror du att helgdagar, minimilön och ob-ersättning är givna? Det är dem inte.

Det är fackförbunden som strider för att arbetaren ska ha en lön som man faktiskt kan leva och inte bara överleva på – inte staten.

Vårt starkaste vapen är strejken. Det är den svenska modellen: att arbetare och arbetsgivare tecknar avtal som reglerar villkoren.

Men hallå! Vadå ”Förhoppningsvis en lönehöjning?” Jo, för vi är bara starka när vi är många. Facket har varit starka i Sverige för att arbetare förstått vikten av att vara organiserade.

Att vi måste slåss tillsammans. Därför har vi fått lönehöjningar, för att det är en prioriterad fråga vi är beredda att slåss för.

Vi tappar slagkraft

Men när medlemsantalet sjunker tappar vi slagkraft. Varje arbetare som står utanför försvagar oss. Din kollega som inte är medlem hotar vår trygghet.

Gå ut i strejk, ni tio, medan 400 jobbar. Fabriken rullar ändå. Ni märks knappt. Men tänk om istället 390 strejkar och tio jobbar. Få fabriken att rulla då.

Facket har också kämpat fram lagar. Är lagarna skrivna i sten? Titta på las, turordningsreglerna har redan försvagats.

Vad händer om fler skydd urholkas? Hur starkt är facket om förtroendevalda riskerar att sparkas för att de ställer krav? Vem vågar då stå upp för det som är rätt?

Om alla arbetare vore med i facket skulle det inte spela någon roll vem som styr landet. Våra lagar och avtal vore tryggare.

