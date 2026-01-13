 Gå till innehållet
Bästa pappa-el-skämt på skåpet

Ditt eget pappskämt tryckt på elskåpet? Jorå, det har en pappa i Saltsjöbaden lyckats med.

En skylt på en stadsgata visar texten: "Är du elektriker? Nej, men jag har watt", liten slogan och Nacka energi-logga nedtill.

En pappa i Saltsjöbaden fick sitt el-skämt upptryckt på ett elskåp i Sickla. Foto: Nacka energi

På Westerdahls gata, nära den tillfälliga tvärbanestationen Sickla, finns numer ett kabelskåp med ett så kallat pappaskämt: ”Är du elektriker? Nej, men jag har watt.”

Bakgrunden är Nacka energis tävling om bästa elrelaterade pappaskämt, i anslutning till fars dag.

Vann gjorde en pappa från Saltsjöbaden som fick sitt skämt tryckt på ett av energibolagets dryga 3 500 elskåp.

– Jag blev väldigt glad och överraskad. Vi får åka dit hela familjen och titta på elskåpet, säger pappan till Nacka Värmdö-posten.

Porträtt på Anna Norling.
Anna Norling, chefredaktör & ansv. utgivare Tidningen Elektrikern