Vad kan jag göra åt machojargonen på jobbet?

❔ Finns det något jag kan göra åt machojargonen?

Jargongen på mitt jobb är väldigt macho. Har försökt påtala det men blir mest bemött med kommentarer som ”Har du mens nu igen lilla gumman?”.

Chefen har väl försökt prata med berörda men säger samtidigt att vi tjejer inte ska ta det så personligt. Jag tycker inte att det är okej.

Finns det något jag kan göra?

❕ Sexuella trakasserier är förbjudet

Sexuell jargong kan utgöra sexuella trakasserier och är förbjudna enligt diskrimineringslagen.

Sexuell jargong kan också beskrivas som kränkande särbehandling. Arbetsmiljölagen innehåller regler som kräver att arbetsgivaren motverkar kränkande sarbehandling.

Av båda dessa två lagar kan man utläsa att arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga sexuella trakasserier. Om en anställd upplever sig sexuellt trakasserad åligger det arbetsgivaren att utreda och åtgärda problemen. Det innebär att arbetsgivaren har ett ansvar för att skydda den som utsatts for sexuella trakasserier. Det kan innebara att arbetsgivaren behöver vidta åtgärder mot den som kränker.

Den arbetsgivare som inte agerar gör sig skyldig till diskriminering. I vissa fall kan situationen vara så allvarlig att man kan pastà att arbetsgivarens passivitet innebär en arbetsrättslig åtgärd mot den sexuellt trakasserade. Den arbetsgivare som gör sig skyldig till passivitet bryter mot en rad olika arbetsrättsliga regler.