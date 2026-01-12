Solcellsföretag får betala miljoner efter brand

Hösten 2020 installerades solceller på en fastighet i Huddinge. Två år senare uppstod en brand på fastigheten.

Branden uppstod i källaren där det fanns en växelriktare till solcellsanläggningen och kablar till solcellspanelerna.

Av brandutredningen framkom att branden hade orsakats av en glappkontakt i MC4 kontakten, den elektriska anslutningen, mellan solcellspanelkabeln och växelriktaren.

Kopplat ihop en anslutningshylsa med ett stift

Utredningen visade även att glappkontakten berodde på att installatören kopplat ihop en anslutningshylsa med ett stift som inte varit av samma modell och därmed inte varit kompatibla.

Kundens försäkringsbolag stämde till slut solcellsinstallatören på ersättning för de kostnader som branden innebar, totalt 2,4 miljoner kronor.

Nu har parterna kommit överens om en förlikning.

Solcellsföretaget ska betala två miljoner kronor till försäkringsbolaget. Vardera parten ska stå för sina rättegångskostnader.