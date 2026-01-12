Artikeln i korthet Ett nytt EU-direktiv kräver att Sverige och andra medlemsländer inför ett brott som riktar sig mot konsumenter som medvetet köper tjänster där arbetskraft utnyttjas genom människohandel eller exploatering, vilket kallas olaga tjänsteutnyttjande.

För att en konsument ska kunna dömas, vilket kan leda till upp till fyra års fängelse, måste det bevisas att konsumenten kände till att tjänsterna utfördes av personer som utnyttjas. Lagen förväntas dock främst ha ett symbolvärde som kan skapa nya normer och öka medvetenheten.

Den nya lagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2027, gäller köp av tjänster men inte produkttillverkning. Exakta gränser för vad som omfattas behöver fastställas i rätten, med exempel som matleveranser där bara vissa delar av tjänsten kan anses omfattas. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Rädd, skadad eller utsatt för tvång. Fråntagen sitt pass. Det är bara några tecken på att någon i arbetslivet kan vara utsatt för människohandel eller människoexploatering.

Redan i dag kan de som utnyttjar dömas för de brotten. Till exempel chefer.

Men snart kan även konsumenter som köper olika typer av tjänster straffas. Det om du köper tjänsten trots att du vet att de som jobbar utnyttjas, enligt ett nytt utredningsförslag.

Bakgrunden är ett EU-direktiv som kräver att Sverige och andra medlemsländer inför ett sådant brott.

Madeleine Sundell, människorättsjurist och nationell samordnare mot människohandel på Frälsningsarmén, är positiv till att EU nu kräver att det ska bli olagligt att köpa vad hon kallar för slavtjänster.

– Nu behöver konsumenterna göra sin hemläxa så att den städtjänst, lunch, massage och taxiresa vi beställer inte är utförd av någon som utnyttjas. Ett steg i rätt riktning för att vi inte till vardags skall konsumera organiserad brottslighet, säger hon.

Få fällande domar väntas

Men det finns utmaningar. I dagsläget döms väldigt få arbetsgivare för människohandel och människoexploatering i Sverige. Och för att en konsument ska dömas krävs att just ett sådant brott konstaterats.

Eftersom det dessutom krävs att konsumenten känt till utsattheten väntas få fällande domar.

I stället kan lagen få symbolvärde genom att skapa nya normer och öka medvetenheten hos de som köper tjänster i utsatta branscher. ”Om det inte fanns någon efterfrågan på brottsoffrens tjänster skulle det inte heller finnas någon anledning att utsätta dem för människohandel”, står det i utredningen.

Paulina Bolton, till vardags utredare på Jämställdhetsmyndigheten men även expert i utredningen, menar att det nya brottet kan bli aktuellt i en redan pågående brottsutredning om exploatering.

– Då kanske polisen även kikar på vilka privatpersoner som använt de här tjänsterna. Att man väver in det i sådana här utredningar, säger hon.

”Konsumenten har ett ansvar”

Enligt henne bottnar EU-kravet i att vissa medlemsländer velat sätta press på andra som inte kriminaliserat sexköp, vilket Sverige ju har.

– EU menar att ”om ni inte kriminaliserar sexköp så får ni i alla fall se till att kriminalisera om man köper sex av en väldigt utsatt person”.

Men lagen tar även sikte på exploatering i arbetslivet, på exempelvis nagelsalonger eller i byggsektorn.

– Och där blir det svårare för dig som konsument att förstå om de är exploaterade. Men det skickar ändå ett budskap om att du som konsument har ett ansvar.

Fängelse i högst fyra år

Brottet omfattar beställning och köp av tjänster, inte tillverkning av produkter. Exakt var gränsen går är inte klart – det kommer behöva avgöras i rätten. Som exempel tar utredaren bärplockning. Är det då bara försäljning av bären eller kanske även plockningen? Vid utkörning av mat menar utredaren att det bara är den som levererar maten som omfattas, inte den som lagat den.

Utifrån de fall av utnyttjande i arbetslivet som redan hittats räknar utredningen med att över 40 000 tjänsteköp årligen kan omfattas av det nya brottet. Då särskilt i sektorerna bygg, grön näring, städ, skönhet, kroppsvård, biltvätt och bilverkstad.

Brottet ska kunna ge fängelse i högst fyra år och föreslås börja gälla 1 januari 2027.