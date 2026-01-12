Hittades under maskin – man död i arbetsplatsolycka

Strax innan klockan 11 på måndagsförmiddagen hittades en man i 65-års åldern under en maskin på en industri i Skellefteå. Det är oklart exakt när olyckan ska ha inträffat. Mannen fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.

Enligt Marie Andersson, presstalesperson på polisregion Nord, påträffades han inomhus av andra som befann sig på arbetsplatsen. Vilken typ av maskin mannen låg under vill hon inte uttala sig om.

– Man ska nu utreda hur olyckan gått till. Vi hanterar det som en arbetsplatsolycka, säger hon.

Anhöriga till den avlidne är underrättade.

