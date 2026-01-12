Efter hundratals fallolyckor – nu får personalen gratis arbetsskor 

Artikeln i korthet Arbetsskor införs i Karlstads vård och omsorg tack vare fackliga ansträngningar från Kommunal.

För att driva igenom förändringen kartlade den fackliga företrädaren och undersköterskan Ina Kling antalet fall- och halkolyckor i hemtjänsten och påpekade smittorisken med att vara hemma hos brukare i privata skor.

Politiken har avsatt två miljoner kronor för att 2 000 anställda ska få ett par fria arbetsskor per år.

Nu ersätts skobidraget med fria arbetsskor för anställda inom Karlstads vård och omsorg. Facket Kommunal och dess företrädare Ina Kling har drivit frågan sedan två år tillbaka.

Hon jobbar också som undersköterska på hemtjänstens Trygghetslarm och möter flera olika hemtjänstgrupper om dagarna. Därför har hon bra koll på vad folk har på fötterna, säger hon.

– Många har haft uselt dåliga skor. Vissa har rantat runt med plastpåsar för att inte bli blöta om fötterna. Jag blir så arg, man tycker ju att det borde ingå i arbetskläderna.

Förutom att det är dyrt för de anställda att köpa egna skor är miljöerna hemtjänstpersonalen rör sig i ofta kontaminerad, påpekar hon.

– Det är lortigt, smitta, avföring, blod… man vill inte dra hem det där!

Undersökte antalet fallolyckor

Som facklig företrädande drog Ina Kling i gång arbetet genom att kontakta arbetsgivaren och politiker våren 2023. Svaret uteblev under ett års tid – något som sporrade henne ännu mer.

– Får jag inte medhåll direkt tänder jag bara till, säger hon.

Hon ringde runt till Kommunal i kommuner där anställda redan fått arbetsskor och frågade hur de gått till väga. Sedan började hon kartlägga antalet fallolyckor och sjukskrivningar kopplade till dessa i Karlstads alla hemtjänstgrupper.

Det visade sig vara hundratals som ramlat under vintern och fallolyckorna hade medfört nio sjukskrivningar, berättar Ina Kling.

– Jag trodde inte att det skulle vara så många, det är ju bedrövligt.

Här pratar podden Kneget om arbetsskor:

Hon gjorde också en jämförelse mellan hur däcken på en bil påverkas av att den drar snett och hur dåliga skor sliter på höfter och rygg hos en människa – tills hela maskineriet går sönder.

– Man får alltid överförklara varför vi ska ha olika saker, som att prata med ett barn, säger Ina Kling.

Två miljoner till skor

Hon skickade siffrorna till arbetsgivaren och kommunpolitikerna och påpekade att de tjänar pengar på att köpa in bra skor till de anställda – i stället för att betala för sjukfrånvaron.

Då nappade det rödgröna styret. I oktober presenterades att de, i sin senaste budget, avsätter två miljoner kronor till arbetsskor för ungefär 2 000 vårdnära personal i kommunen.

De anställda får ett par skor per år och får välja mellan flera olika modeller för olika säsonger. Det första paret sitter redan på fötterna på personalen – som enligt Ina Kling är nöjd med utbudet.

Själv tycker hon att det är skönt att ha en sko hon lämnar på jobbet innan hon går hem. Samtidigt återstår flera förbättringar i arbetsmiljön, som hon kommer att fortsätta arbeta för i sitt fackliga uppdrag.

– Drivet finns. Jag är inte nöjd än och det kommer fortsätta lyftas saker, säger hon.