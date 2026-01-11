Farligt tråkig – förare larmar om Lunds spårvagnar

Artikeln i korthet Spårvagnsförarna kör samma 5,5 km sträcka i Lund upp till tolv gånger om dagen, vilket leder till trötthet och brist på fokus.

Den monotona och bullriga sträckan kräver att förarna ständigt är vaksamma på sin omgivning, som inkluderar cyklister, bilar och fotgängare.

Efter att Keolis övertog spårvagnsdriften från Vy Buss ökade antalet varv, vilket har bidragit till en hög personalomsättning och ökad trötthet bland förarna.

Spårvagnen i Lund är så tråkig att den skapar stora arbetsmiljöproblem, menar ett skyddsombud som anmält sin arbetsgivare.

Det finns bara en linje på spårvagnen. En sträcka som går mellan centralstationen och universitetet där förarna under en dag kör tolv varv.

Det är för mycket, anser skyddsombudet, som vill få ner antalet sträckor till tio varv.

– Det är en kort sträcka som man kör fram och tillbaka. Den är inte svår, men väldigt kort och då tappar man fokus, säger en tidigare spårvagnsförare som Arbetet har pratat med.

Monoton och bullrig

Sträckan är 5,5 kilometer lång och tar 14 minuter att köra.

Den beskrivs som bullrig och monoton. Samtidigt som förarna hela tiden måste vara vaksamma på det som händer runt omkring.

– Man måste vara en tankeläsare. Det är en massa cyklister, bilar och studenter som rör sig på den sträckan. Du måste hela tiden förutse vad de ska göra, det går inte att väja med en spårvagn, säger en förare.

”Stor omsättning på personal”

Spårvagnsförarna har samma avtal som bussförarna, trots att jobben inte är samma.

Anmälaren menar att deras arbete kräver mer energi och nämner flera olyckor som inträffat på grund av att spårvagnsförarna varit för trötta.

Innan Keolis tog över spårvagnarna kördes de av Vy Buss. Då körde förarna åtta varv under en dag, med rast vart tredje eller fjärde. Idag har antalet varv ökat till tolv.

En tidigare spårvagnsförare berättar att många kollegor slutade när spårvagnen bytte ägare.

– Det är väldigt stor personalomsättning. Jag vet inte hur det ser ut idag, men när Keolis tog över var det mycket som förändrades. Innan tog de hand om personalen.

En månad på sig

Skyddsombudet har lämnat in en anmälan till Keolis. Arbetet har sökt företaget som svarar via mejl att ärendet hanteras internt.

Keolis har till slutet på januari på sig att åtgärda problemet.

Skulle frågan inte lösas kan Arbetsmiljöverket kopplas in.