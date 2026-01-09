Sven Johansson, 66, var ute i skogen och röjde tillsammans med fyra kollegor, mitt under stormen Johannes. I ovädret fick han ett fallande träd över sig och fick föras till sjukhus med ambulans.

– Det var väldigt dramatiskt och uppslitande på alla sätt. Kollegor på plats utförde hjärt–lungräddning tills ambulansen kom, men hans liv gick inte att rädda, säger Fredrik Olsson som är chef på bolaget Hemab i Härnösand där Sven Johansson jobbade.

Sven förklarades senare död på Sundsvalls sjukhus lördagen den 27 december.

”En arbetsmyra”

Sven beskrivs av kollegorna som en mycket erfaren och uppskattad arbetskamrat.

– Han var en riktig arbetsmyra. Han gillade skogen och trivdes med att vara ute och röja. Han hade arbetat här i 20 år och hade stor erfarenhet av att bedöma risker, säger Fredrik Olsson.

Både arbetsgivaren och polisen utreder dödsolyckan. Efter olyckan avbröts allt arbete för kvällen.

– Vi gör alltid en bedömning för att se om en plats är säker att arbeta på. När olyckan skedde hade vi fem medarbetare på platsen, och vi gjorde riskbedömningar både från kontoret och på plats. Vi har ett samhällsuppdrag att se till att det finns el, så vi måste ta oss ut, säger Fredrik Olsson.

Dagen därpå återupptogs arbetet med röjning, och flera arbetare skickades ut i den farliga skogen igen. Över 40 000 svenska hem lämnades utan ström efter stormen Johannes.

Kollegor erbjuds stöd

På söndagen, dagen efter dödsolyckan, samlades all personal för en minnesstund.

– Det var en väldigt fin och värdig stund. Vi var ett fyrtiotal personer som samlades för att minnas Sven. Han var en profil här, alla kände till honom. Han spred glädje och bra stämning omkring sig. Vi är ledsna allihop, det här har tagit hårt på oss, säger Fredrik Olsson.

Stöd har erbjudits till alla medarbetare, bland annat genom kyrkan. Fredrik Olsson menar att några av kollegorna som var på plats vid olyckan redan valt att återgå till arbetet.

– Vi måste försöka förstå om det var något som gick fel, eller om det var en händelse vi inte kunde förutse, säger han.

Dubbla stormar

På flera håll i landet pågår ett stort arbete med röjning efter dubbla stormar. Stormen Johannes avlöstes av snöovädret Anna.

Härnösand har inte drabbats lika hårt den här gången. När Sven Johansson var ute i skogen hade omkring 750 hus i kommunen lämnats utan ström.

– Det är inte lika farligt nu, men vi känner alla en stor sorg över det som hände. Vi gör vårt bästa att ta hand om varandra och för att se till att något liknande aldrig händer igen, säger Fredrik Olsson.