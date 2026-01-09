Artikeln i korthet Strippklubben Chat Noir har länge försökt få kollektivavtal för att kunna ha nattöppet. Under 2023 fick klubben betala drygt en miljon kronor för otillåtet nattarbete.

Facket HRF har tidigare sagt nej till att teckna kollektivavtal eftersom de ansett att verksamheten inte tillhör deras område. Men nyligen kontaktades facket av anställda på klubben som ville ha avtal, vilket ledde till att de ändrade sig. Facket går nu med på att teckna avtal med strippklubben.

Med ett kollektivavtal hoppas facket nu på bättre insyn och möjlighet att påverka klubbens arbetsvillkor. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Strippklubben har försökt få till kollektivavtal länge.

Klubben vill kunna ha öppet sena nätter, men eftersom lagen inte tillåter nattarbete om det inte finns ett undantag enligt kollektivavtal så har det skapat långdragna konflikter med myndigheterna.

Senast 2023 rapporterade Arbetet att klubben tvingats betala över en miljon kronor i sanktionsavgift för otillåtet nattarbete.

Och redan 2019 hade Chat Noir samtal med facket, men då sa ledningen på Hotell- och Restaurangfacket (HRF) nej.

Enligt facket tillhörde strippklubbens verksamhet inte deras område.

Facket backar – efter samtal från medlemmar

Men nu gör de en helt annan bedömning.

– I höstas fick vi påringningar av medlemmar på arbetsplatsen som vill ha avtal, säger fackets avtalssekreterare Peggy Nyholm.

Då startade facket en utredning för att ta reda på vad det är för typ av jobb som utförs på klubben, och om det är inom HRF:s område.

– Vi besökte arbetsplatsen och kunde konstatera att de har garderobiärer, såna som tar entréavgift, står i baren och personer som serverar. Alla de arbetsuppgifterna är såna som vi organiserar folk inom.

Efter utredningen har facket kommit fram till att strippklubbens medlemmar ska få teckna kollektivavtal, trots allt.

– Vi jobbar enligt den svenska modellen och då behöver vi ta vårt ansvar. En bartender är en bartender, och det är vår yrkesgrupp att organisera.

”Klart att det väcker känslor”

Men varför facket gjort en annan bedömning tidigare kan Peggy Nyholm inte svara på.

– Jag jobbade inte som avtalssekreterare här senast det var aktuellt. Då kom man fram till att det inte var vårt verksamhetsområde, men jag vet inte på vilka grunder det fattades, säger hon och fortsätter:

– Det är klart att det väcker känslor med verksamhetens karaktär. Men branschen i sig är inte olaglig på något sätt. Ifall det skulle ske saker som inte är lagliga enligt civilrätten så är det polisens sak att hantera.

Genom att facket nu tecknar avtal för anställda på klubben kan de få bättre insyn i det som händer där, säger Peggy Nyholm.

– Har vi kollektivavtal så har vi också större möjlighet att vara med och påverka saker.