”Dygnsvilan fungerar på papperet – inte i mitt arbete” 

Förr kunde personal arbeta dygnspass och sedan få flera dagars sammanhängande ledighet. Riktig vila. Riktig återhämtning.

I dag splittras arbetet sönder: Fler korta pass. Fler arbetsdagar. Fler resor. Mindre liv. Bättre att kunna byta pass med kollegor som förr, kunna planera, välja hur mycket man själv vill jobba. Hoppa in och få en extra peng.

Personalen slutar

Politikerna påstår att stressen ska minska. I verkligheten exploderar den.

Scheman blir obegripliga, återhämtningen avbryts och personalens inflytande över sin arbetstid försvinner.

Personal slutar. Går ner i tid. Blir sjuka. Och ändå fortsätter man hävda att detta handlar om arbetsmiljö.

Samtidigt drabbas de som är beroende av verksamheten. Brukare och patienter möter fler ansikten, de tappar trygghet och kontinuitet. Relationer, som är grunden i god omsorg, offras på regelverkets altare.

EU tillåter undantag – men Sverige vill inte

Inom LSS är konsekvenserna särskilt allvarliga. Kontinuitet, relationer och trygghet är grunden för kvalitet – ändå tillåts ett stelbent regelverk rasera just detta.

Erfarna personliga assistenter trängs bort och ersätts av tillfälliga lösningar och okända ansikten. Det försämrar kvaliteten och ökar riskerna för både brukare och personal.

Det mest provocerande är att ingen verkar vilja ta ansvar. Politiker och ansvariga myndigheter gömmer sig bakom formuleringen ”EU-krav”. Det är ett svek.

EU:s arbetstidsdirektiv tillåter undantag och anpassningar – men viljan att använda dem saknas. I stället har man i Sverige valt den mest rigida tolkningen, helt frikopplad från verkligheten på golvet.

Reglerna är inte ett skydd – tvärtom

När något som kallas ett skydd leder till sämre hälsa, sämre kvalitet och större personalbrist är det inte ett skydd. Då är det ett misslyckande.

Konsekvensen blir att personal tvingas välja mellan att bryta mot lagen eller låta verksamheten kollapsa – en situation som varken skyddar personalen eller brukarna.

Vård, omsorg och LSS fungerar inte på papper. De fungerar genom människor som varje dag bär verksamheten. Det är dags att ändra ett regelverk som inte fungerar i verkligheten.