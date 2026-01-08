Utbytbara fickor för elektriker

Det säger Amanda Andreasson, sales manager på Helly Hansen Workwear, som satsar vidare mot hantverkarbranschen.

Deras system med lösa fickor, HH Connect, kom för ett litet tag sedan och nu utvidgas sortimentet med en rad nya fickor, flera av dem för elektriker.

– Hitta dina favoritfickor eller så byter du fickor beroende på vilka arbetsuppgifter du har, säger Amanda Andreasson.

Håller tre par byxor

Byxsortimentet håller på att utvecklas och inom fem år ska samtliga arbetsvarianter vara försedda med tryckknappar och dragkedjor som matchar fickorna.

– Det finns också ett bälte i serien som passar till fickorna om man gillar den varianten och ta av sig verktygsbältet. Eller ha flera olika bälten kanske?, säger Amanda Andreasson.

Helly Hansen trycker extra på att fickorna är extremt hållbara gjorda av ett material kallat 1000-denier och med dubbelfodrad botten.

– Det är riktigt kraftiga fickor. Vi menar att de kommer att hålla under tiden du sliter ut tre par byxor.

Då väntar man ju onekligen på byxor i samma slitstarka material.