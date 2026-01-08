Snöstorm och röd varning – de gör jobbet mitt i kaoset

Ångermanland förbereder sig för kraftigt snöfall och mycket besvärligt väder. SMHI har utfärdat en röd varning, den allvarligaste nivån.

”Ge dig inte ut i trafiken. Risken att bli stillastående är mycket hög”, skriver SMHI i sitt meddelande.

Varningen gäller från klockan 15 på torsdagen till klockan 09 på fredagen, och omfattar kommunerna Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik.

Busstrafik stoppas

Hos det kommunala trafikbolaget Din tur är läget ansträngt.

– Många förare är insnöade och kan inte ta sig till jobbet. De som redan är ute försöker ta sig hem – men en del kanske får stanna kvar. Det är ingen lätt situation, säger Stefan Välijeesiö, trafikchef på Din tur.

Sedan tidigare har alla stadsbussar i Sundsvall ställts in. I Ångermanland ställs all trafik in efter klockan 12.

– Det är dålig framkomlighet, det blåser och snöar kraftigt, så även om man röjer kommer snön tillbaka, säger Stefan Välijeesiö.

Under morgonen har en buss i Sundsvall kört fast, men inga större incidenter har rapporterats. Det värsta snöfallet väntas komma till kvällen.

– Vi har förstärkt upp på kundtjänst eftersom vi räknar med hög belastning. Det är obehagligt, jag har aldrig varit med om något liknande, Stefan Välijeesiö.

Flera verksamheter påverkas

Snöovädret påverkar inte bara kollektivtrafiken. I Kramfors har skolor och förskolor meddelat att de stänger tidigare under torsdagen, då de inställda bussarna gör det svårt för elever och personal att ta sig hem.

Även vården pressas av vädret. Sjukhuset i Sundsvall har gått upp i stabsläge, rapporterar Tidningen Ångermanland. Man har bland annat tagit in extra resurser för ambulanser.

Ambulanspersonalen har kontinuerlig kontakt med SOS om läget och framkomligheten på vägarna, berättar ambulanssjukvårdaren Linus Vestberg för Arbetet.

– Det börjar bli värre med snön nu. Vi ser till att ha fulltankade bilar mellan larmen, och lite nödproviant om vi blir stillastående, säger han.

Hemtjänsten prioriterar det livsnödvändiga

Också hemtjänstpersonalen har det tufft i ovädret. Undersköterskan Mariana Öberg gick på sitt pass i Kramfors klockan 7 i morse. Där både blåser och snöar det rejält – snabbare än vad kommunen hinner ploga undan, berättar hon.

”Vi gör så gott vi kan och andas ut när vi hinner”, säger undersköterskan Mariana Öberg i Kramfors.

– Det spelar ingen roll om man har fyrhjulsdrift eller hur kunnig du är på att köra bil, det är körigt ändå, säger hon.

Under förmiddagen har hon fått ringa traktor för att få hjälp att komma fram längst vägarna och har själv evakuerat en brukare som bor otillgängligt till ett boende.

Redan igår kallade hennes chef in extra förstärkning och hemtjänstgruppen har fått hjälp med att prioritera mellan brukare och besök. Det som inte är livsnödvändigt eller livsuppehållande får vänta, berättar Mariana Öberg.

– Vi gör så gott vi kan och andas ut när vi hinner, säger undersköterskan.