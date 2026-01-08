Siffrorna visar: Svantesson gjorde de rikaste rikare

Den gamle brittiske premiärministern Winston Churchill påstås ha sagt att man aldrig ska slösa bort en bra kris. Och, tja, i kristider uppstår ju ett politiskt handlingsutrymme som en skicklig politiker vet att utnyttja. Det som tidigare var omöjligt kan plötsligt bli helt nödvändigt.

Men en kris kan också vara en möjlighet att skärpa tidigare politiska prioriteringar. Ett tillfälle att se till att redan gynnade intressen får det ännu lite bättre. Få vet det bättre än Moderaterna, det parti som så ofta styr Sverige när kriserna slår till.

Låt oss ta den kris vi faktiskt är mitt i nu. Vi har fått lågkonjunktur, massarbetslöshet och välfärdsunderskott efter en inflations- och räntechock som slog stenhårt mot svenskarnas plånböcker.

Stödpaket till de rikaste

Och hur har då finansminister Elisabeth Svantesson använt sig av denna svåra period? Vad har hon gjort i kristid som inte hade varit möjligt i ett mer ordnat världsläge?

I den politiska debatten talas det om höjd brytpunkt för statlig skatt, sänkta marginalskatter, sänkt skatt på investeringssparkonton.

I klarspråk betyder det massiva stödpaket till landets rikaste människor och potenta insatser för att vidga Sveriges klassklyftor.

Tiondelen med allra högst inkomster i vårt land har firat hela 2020-talet med stigande kapitalinkomster och kraftigt sänkta skatter. För de rikaste svenskarna har krisåren betytt 5 000 kronor mer i månaden. Detta enligt siffror från Riksdagens utredningsinstitut.

Uppdraget slutfört

Den stora majoriteten av hushållen har däremot 2 000 kronor mindre att röra sig med nu än de hade för fem år sedan. Och på samma tid har andelen fattiga fördubblats. Omkring 700 000 personer klarar inte av att betala nödvändiga och basala utgifter.

Och för att riktigt slå in spiken har Svantesson också tvingat fram nedskärningar i bostadsbyggandet, förskolan, skolan, sjukvården och äldreomsorgen.

Krisen skapade ett handlingsutrymme och det utrymmet användes. När Moderaterna styr ska de rikaste bli rikare och de fattiga fattigare.

Mission accomplished.