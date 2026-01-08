Artikeln i korthet Hemtjänstpersonalen i Askersund tvingades jobba i kalla bilar, värmesystemet fungerade inte.

Fyra fackliga kollegor gick ihop och krävde en lösning. Detta genom att göra ett skyddsstopp, alltså förbjuda användning av de osäkra bilarna.

Efter flera möten med kommunen har personalen fått tillbaka sina bilar: i ett varmare och tryggare skick.

– Det var katastrof, säger Camilla Österlund, undersköterska i Askersund.

I närmare fyra månader behövde hon och övriga anställda i hemtjänsten att frysa och snörvla på jobbet.

Värmen i hemtjänstbilarna fungerade inte. När det var minusgrader utomhus var det lika kallt i bilen.

Olika chefer bollade frågan fram och tillbaka, utan lösning.

– Jag satt och försökte vinkla fingrarna medan jag höll i ratten, för att alla fingrarna skulle få lite värme från rattvärmaren, men kylan var fruktansvärd, säger Camilla Österlund, som även är skyddsombud för facket Kommunal.

Skymd sikt i trafiken

När bilrutorna immade igen gick det inte heller att se bilvägen ordentligt.

Kollegan Agata Wyrwas fösökte skrapa bort så mycket som möjligt, men stressen ökade när hon tittade på det tajta schemat.

Flera kollegor vågade inte protestera, menar Agata Wyrwas, som också är skyddsombud.

– Det finns en kultur där många i hemtjänsten är oroliga över hur det påverkar alla andra om vi säger ifrån. Men man ska inte behöva sitta i en kall bil hela arbetsdagen, det är en stress vi inte behöver, säger hon.

Tillsammans med Camilla Österlund och ytterligare två fackliga representanter, Ingegärd Oxelgren och Mariette Kemhagen på Kommunal, la hon ett skyddsstopp.

Det innebär att totalt 14 hemtjänstbilar förbjöds från att användas, då fordonen kunde vara en fara för liv och hälsa.

Varma bilar åter i tjänst

Kommunens lösning: hyrbilar och en slags kupéfläkt.

Efter flera möten mellan Kommunal och arbetsgivaren har hemtjänsten fått tillbaka sina bilar – i ett varmare skick.

Nu vill de fackliga kollegorna uppmana andra i landet att stå upp för sina rättigheter.

När det gått så långt att ett skyddsstopp krävs, ska man inte vara rädd att använda det.

– Vi hade helst velat slippa gå så långt, men det är positivt att vi lyckades göra en förändring, det funkade ju, säger Agata Wyrwas.

Kommunen: ”Tar på allvar”

På Askersunds kommun vill man lära sig av det som har hänt.

Det uppger socialchefen Elin Sahlberg i ett mejl.

En analys pågår bland annat om vem som har ansvaret för bilarna, samt hur man skapar tydligare rutiner.

”Vår bild är att vi har varit öppna och transparenta gentemot våra medarbetare kring både processen och tidsplanen. Samtidigt kan vi konstatera i efterhand att situationen delvis upplevdes som otillräckligt åtgärdad, vilket vi tar på allvar”, skriver hon i mejlet.