”Ingen ska behöva dö” – nu uppmanas lokförare anmäla farliga arbeten

Artikeln i korthet I april 2025 blev banarbetaren Kevin Calmernäs påkörd av ett tåg under sitt arbete i spåren. Efter detta har det rapporterats 28 incidenter där banarbetare nästan blivit påkörda.

Arbetsmetoden där spår inte stängs av för tågtrafik, kallad tågvarning, har tidigare lett till dödsolyckor och används ofta på platser där det inte är tillåtet.

Fackförbundet Seko uppmanar nu lokförare att rapportera misstänkt farliga arbeten i spåren för att öka säkerheten och minska risken för ytterligare olyckor i järnvägsspåren. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Banarbetaren Kevin Calmernäs, 25, blev påkörd av ett tåg och omkom förra året under arbete i spåren i Malmö. Kollegan skadades allvarligt.

Sedan dess har banarbetare varit nära att bli påkörda 28 gånger.

Nu inleder fackförbundet Seko en kampanj för att uppmana lokförare att rapportera in spårarbeten som kan bryta mot reglerna.

– Ingen ska behöva dö när de arbetar på järnvägen, säger Ola Brunnström vid branschorganisationen Seko Spårtrafik.

Ola Brunnström på Pågatågen.

Omstridd arbetsmetod

Arbetet och Sekotidningen har tidigare avslöjat att Kevin och hans kollega jobbade i spår som inte stängdes av för tågtrafik. Arbetsmetoden kallas tågvarning och har tidigare lett till två andra dödsolyckor och många incidenter där banarbetare varit nära att bli påkörda.

Vi har även kunnat visa att metoden ofta används på spår där det inte är tillåtet.

– Granskningen var en ögonöppnare, säger Ola Brunnström.

Så fungerar tågvarning Tågvarning är en arbetsmetod som används vid arbeten i trafikerade järnvägsspår. En banarbetare har som enda uppgift att hålla utkik efter tåg och varna kollegorna. Varken lokförare eller trafikledning informeras när arbetet sker med tågvarning. Före olyckan i Malmö den 24 april 2025 fick metoden användas på spår där tågen körde i upp till 150 kilometer i timmen, men nu är hastigheten sänkt tills vidare. Tågvarning får bara användas om sikten är god och om arbetslaget har en säker utrymningsväg. De får exempelvis inte korsa ett annat trafikerat spår. Läs mer

Ser många farliga banarbeten

Han är själv lokförare på Pågatåg i Skåne och ser ofta banarbetare jobba i trafikerade spår. Nu förstår han att många sådana arbeten görs där det inte är tillåtet.

Arbetsmetoden får exempelvis inte användas där tågen får köra snabbare än 120 kilometer i timmen.

– Alla gånger när jag har kört förbi ett arbete har jag trott att det är säkert. Nu i efterhand inser jag att få av de här var säkra arbeten, säger Ola Brunnström.

Så ska lokförarna agera

Seko Spårtrafik uppmanar lokförare att ringa trafikledningen när de ser banarbetare i spåren och fråga om det pågår ett tillåtet arbete. Annars ska det rapporteras in i Trafikverkets avvikelsesystem.

På så vis hoppas Seko Spårtrafik belysa omfattningen av farliga arbeten i spåren och i slutändan rädda liv.

– Vi som organiserar lokförare ser att vi kan göra skillnad genom att uppmärksamma och rapportera in det här, säger Ola Brunnström.