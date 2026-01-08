”Ingen ska behöva dö” – nu uppmanas lokförare anmäla farliga arbeten
Flera banarbetare har varit nära att bli påkörda både innan och efter dödsolyckan i Malmö. Nu uppmanas lokförare att rapportera in farliga arbeten i spåren.
Banarbetaren Kevin Calmernäs, 25, blev påkörd av ett tåg och omkom förra året under arbete i spåren i Malmö. Kollegan skadades allvarligt.
Sedan dess har banarbetare varit nära att bli påkörda 28 gånger.
Nu inleder fackförbundet Seko en kampanj för att uppmana lokförare att rapportera in spårarbeten som kan bryta mot reglerna.
– Ingen ska behöva dö när de arbetar på järnvägen, säger Ola Brunnström vid branschorganisationen Seko Spårtrafik.
Omstridd arbetsmetod
Arbetet och Sekotidningen har tidigare avslöjat att Kevin och hans kollega jobbade i spår som inte stängdes av för tågtrafik. Arbetsmetoden kallas tågvarning och har tidigare lett till två andra dödsolyckor och många incidenter där banarbetare varit nära att bli påkörda.
Vi har även kunnat visa att metoden ofta används på spår där det inte är tillåtet.
– Granskningen var en ögonöppnare, säger Ola Brunnström.
Ser många farliga banarbeten
Han är själv lokförare på Pågatåg i Skåne och ser ofta banarbetare jobba i trafikerade spår. Nu förstår han att många sådana arbeten görs där det inte är tillåtet.
Arbetsmetoden får exempelvis inte användas där tågen får köra snabbare än 120 kilometer i timmen.
– Alla gånger när jag har kört förbi ett arbete har jag trott att det är säkert. Nu i efterhand inser jag att få av de här var säkra arbeten, säger Ola Brunnström.
Så ska lokförarna agera
Seko Spårtrafik uppmanar lokförare att ringa trafikledningen när de ser banarbetare i spåren och fråga om det pågår ett tillåtet arbete. Annars ska det rapporteras in i Trafikverkets avvikelsesystem.
På så vis hoppas Seko Spårtrafik belysa omfattningen av farliga arbeten i spåren och i slutändan rädda liv.
– Vi som organiserar lokförare ser att vi kan göra skillnad genom att uppmärksamma och rapportera in det här, säger Ola Brunnström.