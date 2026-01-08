0:00 0:00 –15 +30 Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln.

Artikeln i korthet Demiran Demirovska, tidigare städare, blev fastighetsvärd efter att ha gått ett traineeprogram som kombinerar arbete och studier, trots att hon började utan tidigare erfarenhet eller utbildning inom området.

Traineeprogrammet, där Demiran deltog, initierades av Bostadsbolaget och Poseidon och följde ett lärlingsavtal med fokus på praktiskt arbete och teori. Programmet skapades för att bemöta behovet av generationsväxling i branschen.

Programmet innefattade en mångfald av deltagare med olika bakgrunder och ledde till flera anställningar inom fastighetsförvaltning.

En pojke i ljusblå mjukisbyxor och grön tröja springer längs asfaltsvägen mot de gråa flervåningshusen på Bredfjällsgatan i Hammarkullen.

Fastighetsvärden Demiran Demirovska, 38, har just passerat honom i sin vita buggy.

Hon bromsar in vid en av portuppgångarna som hon ansvarar för.

Var med på byggmötena

Göteborgs allmännytta, Bostadsbolaget, är i full färd med att byta fönster och fräscha upp éntreerna.

Demiran Demirovska har varit med på byggmöten inför projektet och försöker svara på frågor om hyresgästerna undrar över något. Hon sneglar upp mot snickaren som bygger tak ovanför porten.

– Det blir nya dörrar och fönster, ja hela entrépartier. Det blir jättefint, säger hon medan hon går in genom porten och försvinner nerför trappan till källaren.

Det är dags för en källarrunda för att säkerställa att allt är i sin ordning vid hyresgästernas förråd. Belysningen ser ut att fungera i gången. Och inga saker ligger och skrotar på betonggolvet.

Demiran Demirovska är hon en av de första som examinerats från Bostadsbolagets och Poseidons traineeprogram.

I fickorna på de mörka arbetsbyxorna har hon bara två verktyg, en polygrip och en skruvmejsel.

De andra verktygen har fått ligga kvar i buggyn utanför.

– En del fastighetsvärdar bär med sig massor med verktyg. Men jag tycker det blir för tungt.

”Jag lär mig nya saker varje dag”

Efter ett år i yrket börjar Demiran Demirovska känna sig varm i kläderna. Hon vet hur man tar kontakt med hyresgästerna och utför jobb i lägenheterna.

Att man prioriterar det viktigaste och mest akuta först när arbetsordrarna blir för många.

Vad hon ska göra när det är flyttdagar. Och så allt det där administrativa.

– Men yrket är brett. Jag lär mig nya saker varje dag, säger hon.

Tidigare var Demiran Demirovska städare på Bostadsbolaget i Frölunda i åtta år. Men hon tröttnade på att städa, ville utvecklas, komma framåt och göra något annat.

”Jag började verkligen får noll i branschen”

Genom åren hade hon sett fastighetsvärdarna i arbete. Ett intresse hade väckts inom henne för vad de gjorde på jobbet.

Men det krävdes mycket envishet innan hon fick som hon ville. Varje år under medarbetarsamtalen tog hon upp att hon såg sig som fastighetsvärd inom ett par år.

Demiran Demirovska sökte flera lediga sådana tjänster, men blev alltid nekad då hon saknade rätt utbildning.

Därför blev hon så glad när Bostadsbolaget och Poseidon i Göteborg skulle starta ett traineeprogram hösten 2023.

Hon och nära 300 personer ansökte om att få någon av de 14 åtråvärda utbildningsplatserna.

Demiran Demirovska fick en, trots att hon knappt hållit i en skruvmejsel och inte visste något om vare sig vvs eller undercentraler.

– Jag började verkligen från noll i branschen. Men jag upptäckte att det inte var så svårt att lära sig de praktiska bitarna.

”Traineerna hade alla olika bakgrund”

Traineerna i programmet hade alla olika bakgrund och åldrar. Den äldsta var 43. Den yngsta 20.

Tre var arbetslösa när de började, två hade jobbat på Volvo, några i restaurangbranschen och några hade rötter från andra delar av världen och fick uppehållstillstånd under utbildningens gång.

– Demiran var den enda som bytte yrke internt inom bolaget där hon redan var anställd. Det tyckte vi var jättekul, säger Lennart Wahlstedt, utvecklingsledare på Poseidons validerings- och utvecklingscenter Framtidsverkstaden.

Traineerna varvade en veckas teoriundervisning med två veckor ute på någon av bostadsbolagens arbetsplatser. Där fick de jobba med en handledare.

Om lärlingsavtalet och traineeprogrammet Fastighets, Kommunal och Fastigo tecknade ett lärlingsavtal under avtalsrörelsen 2020. Lärlingen blir anställd med lärlingslön, som är 75 procent av lägsta lön för nyanställda. Traineeprogrammet som Bostadsbolaget och Poseidon startade följde lärlingsavtalet och varvade arbete och teori. Av 14 deltagare fick sex månaders provanställning. Fem arbetar i dag på Bostadsbolaget och sex på Poseidon. En sökte jobb på privat marknad och fick jobb där. Två klarade inte körkortskravet och då inte heller provanställningen. Traineeprogrammet byggde på Sobonas yrkesbevis, Tillsyn skötsel och underhåll av fastigheter, som är nationell standard. Deltagarna kunde validera sig för ett yrkesbevis inom fastighetsskötsel. Läs mer

Blev trainee i Hammarkullen

Demiran Demirovska var trainee på Bostadsbolagets områdeskontor i Hammarkullen, inte i Frölunda där hon tidigare varit städare.

Men hon hade ändå stor nytta av sin bakgrund. Hon visste ju redan hur det funkar i Bostadsbolaget, i hyreshusens källare, vindar, tvättstugor och trapphus.

— Det var bara det att jag bytt yrkesroll.

Demiran Demirovska är enda tjejen bland de 11 fastighetsvärdarna på Bostadsbolaget i Hammarkullen.

Hon hoppar in i buggyn igen för att åka tillbaka till områdeskontoret, där hon är enda tjejen bland de 11 fastighetsvärdarna.

– Men det funkar bra. Mina kolleger har tagit emot mig jättefint.

”Jag grät av lycka”

En av dem, fastighetsvärden Grofo Pogar, tjuvlyssnar på samtalet när vi slagit oss ner i det slitna personalköket för en kopp kaffe.

Han passar på att berömma henne. Han tycker att ”Demi” är väldigt driftig.

Som trainee ville hon alltid göra mycket själv för att lära sig.

– Jag fick utskällningar rätt ofta av henne för att jag var snabb och gjorde sakerna själv. Nu klarar hon sig själv. Det är hon som hjälper andra i dag.

Demiran Demirovska hade länge haft en önskan om att bli fastighetsvärd.

Demiran Demirovska skrattar gott åt kommentaren.

Efter utbildningen kände hon sig väldigt stolt över sig själv. Tänk att hon tog sig igenom hela traineeprogrammet.

– Jag är en ensamstående trebarnsmamma. Det här var varit väldigt stort för mig. Jag grät av lycka.

En generationsväxling i branschen

Fastighets avtalssekreterare Joachim Oscarsson blev också rörd när han bjöds in till examensdagen.

På telefon berättar han att lärlingsavtalet kom till för att både fack och arbetsgivare såg att en generationsväxling behöver göras i branschen.

– Det var så häftigt att se att deltagarna hade klarat programmet och nu var på väg ut i arbetslivet, säger han.