Kvinnan i 25‑årsåldern var ute på ett hemtjänstuppdrag i bostadsområdet Närlunda på lördagskvällen när hon attackerades i en brukares lägenhet.

Vid 21.30‑tiden hittades hon svårt skadad utanför ett flerfamiljshus av förbipasserande.

Snabb hjälp räddade livet

Enligt åklagare Joel Malmkvist började personerna fort med livräddande åtgärder på kvinnan. De ringde också efter polis, som kom till platsen.

– Det har utförts livräddande insatser för att stoppa blödningar som varit helt centrala. Enligt läkare hade skadan som hon fått varit livshotande om hon inte fått hjälp så snabbt, säger Joel Malmkvist.

Kvinnan fördes sedan i ambulans till sjukhus.

Attackerade också polisen

När polisen kom in i lägenheten där attacken skett mötte de en kvinna i 50-årsåldern, som gjorde utfall även mot dem – med en kniv i handen.

Kvinnan greps av polisen, misstänkt för mordförsök på den hemtjänstanställda och försök till grovt våld mot tjänsteman. Efteråt omhändertogs hon enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Åklagare Joel Malmkvist säger att han har en tydlig bild av det som hänt, utifrån de förhör som hållits.

– Målsäganden har lämnat en tydlig beskrivning av händelseförloppet, och vi har vittnen som bekräftat hennes uppgifter. Dels personer som tog hand om henne, dels grannar till den misstänkta.

Minns inte attacken

Kvinnan som misstänks för knivattacken nekar själv till brott.

– Hon menar att hon inte kommer ihåg något från händelsen. I den delen har vi inte fått någon vägledning.

Varför kvinnan gått till attack är ännu oklart, men enligt Joel Malmkvist har troligtvis hennes psykiska mående påverkat.

– Läkare har ju bedömt att hon var så pass illa psykiskt att det fanns grund för ett omhändertagande. Så det kan vara en förklaring, men vi ska titta vidare på det.

Enligt Joel Malmkvist var kvinnan också alkoholpåverkad vid attacken.

Oklart om riskerna var kända

Kände hemtjänsten till att den här kvinnan kunde vara en fara för personalen?

– Det vågar jag inte säga, om det fanns någon kännedom eller några tidigare händelser. Men det finns inget som tyder på att hon gick dit med en förförståelse att det skulle föreligga någon risk, nej.

Den misstänkta kvinnan sitter nu häktad, och inom två veckor ska det tas beslut ifall hon ska åtalas.

Kvinnan i 25-årsåldern som blev attackerad skrevs ut från sjukhuset på söndagen.

– Fysiskt behöver hon ingen sjukhusvård längre. Men i övrigt har det här givetvis varit en oerhört jobbig händelse för henne.