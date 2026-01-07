Sjöteknikern Pär: ”Du måste vara lite av en allkonstnär”

⛴️ Så ser en arbetsdag ut för mig

– Vi utgår oftast från vår etablering i Frihamnen Stockholm och jobbet för dagen kan variera väldigt mycket. Det är allt från en bogsering till kranjobb, som att lägga ut bojar, fastställa djupen vid kajplatserna eller att hjälpa till vid brobesiktningar.

– Det är inte heller ovanligt med grävning och planering av sjöbotten eller att lägga ut en sjöledning eller sjökabel. Det kan också vara vanligt anläggningsjobb. Vi utför även en stor del av underhållet på våra egna båtar.

En arbetsdag kan innebära allt från bogsering till kranjobb.

⚓️ Variationen är roligast med jobbet

– Variationen. Det är inte bara en och samma arbetsplats. En dag kan det vara ett jobb på förmiddagen och ett annat jobb på eftermiddagen.

– Nästa jobb kan vara en vecka eller, som här i Hammarbyslussen, någon månad på samma plats. Det är inte bara arbetsplatsen som varierar utan även uppgifterna så man måste vara lite av en allkonstnär.

– Vi är ett litet och tajt gäng på åtta sjötekniker som samsas om arbetsuppgifterna. Det är många olika arbeten på ett flertal platser och orter som behövs göras, så variation i jobbet är det ingen brist på.

”En uppgift blir mycket mer komplicerad på sjösidan jämfört med på land och att allting tar längre tid, såväl transporter som utförande”, säger Pär Nordenstam.

🤔 Det här är svårt med mitt jobb

– Generellt är det bristen på förståelse från de som inte är vana att vara på sjön. Hur komplicerat en uppgift blir på sjösidan jämfört med på land och att allting tar längre tid, såväl transporter som utförande.

– Ska du ta hit en grävmaskin och gräva så måste du ha en ponton som är stor nog att lasta grävmaskinen på och sen är det till att ordna så att hela ekipaget kommer till och får plats i området.

– Så fort jag stoppar ned skopan under vattnet så finns den inte längre. Då måste jag förlita mig helt på grävsystemet. Se vilket djup det är och känna mig fram, det är som att försöka gräva i blindo, inte lika lätt som på land.

📚 Den här utbildningen krävs för att bli sjötekniker

– Kravet är minst fartygsbefälsutbildning klass 8 för att få köra alla båtar över sex meter. Vissa motorstyrkor kräver även maskinbefäl klass 8. Men för att klara jobbet behöver man också kran- och truckutbildning.

– Sen är jag anläggare och har även utbildning för grävmaskin.