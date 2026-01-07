0:00 0:00 –15 +30

– Kommunen håller på att bygga en gång- och cykelväg för fullt, säger Jörgen.

Av ett hundratal anställda på Samhall i Kristianstad tar två av tre bussen till jobbet i industriområdet Ängamöllan.

De anställda måste gå 500 meter utmed en väg som saknar trottoar och där gatulamporna bara lyser upp ena sidan av vägen.

Det är inte ovanligt att bilar kör för fort på 40-vägen och under vintermånaderna är det ofta mörkt när de anställda går till och från jobbet.

– Även om man har helljus på, så ser man dem inte, säger Jörgen.

Ren tur att ingen olycka skett

Som tur är har ingen olycka inträffat, men Jörgen kände att det var dags att göra någonting – både som skyddsombud, kollega och bilförare.

Så han skickade in ett medborgarförslag till kommunen.

Han är ödmjuk, den nya gång- och cykelvägen är inte bara hans förtjänst.

Efter ytterligare ett medborgarförslag från en privatperson och ett påpekande till kommunen från ett av företagen i området tog kommunen till slut beslutet.

Gångbana i industriområdet Ängamöllan i Kristianstad.

”Det var fan på tiden”

Som skyddsombud är det inte fel att tänka utanför ramarna, tycker Jörgen.

– Man kan vinna mycket som skyddsombud om man ser till hela arbetsdagen, och inte bara från när man stämplar in och stämplar ut.

Och kollegorna på Samhall verkar nöjda, säger Jörgen:

– När de började bygga sa någon ”det var fan på tiden”. Jag vet att vissa kollegor har varit oroliga för att bli påkörda och gått kanske tre meter från vägen, på gräset.

Nästa idé: dra om busslinjen

Trots att den nya gångvägen nu är på gång så är inte Jörgen klar. Nästa steg är att övertala kommunen att dra om busslinjen vid de tiderna då de flesta börjar och slutar jobba.

– Det hade gynnat hela området, då kan bussen gått hela vägen fram, både till hjälpmedelscentralen, för besökande till företagen som inte har egen bil – och för personalen på Samhall.

Jörgen tycker att fler skyddsombud kan följa efter.

– Har man ett förslag så lämna in det till kommunen. Det går att ha en vidare blick än bara kaffebordet.